شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الجيش الليبى يستهدف معسكرات ميليشيات الوفاق فى تاجوراء شرق طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن طيران الجيش الليبى فجر اليوم الأحد، غارات جوية على معسكرات وتمركزات تابعة لميليشيات الوفاق في تاجوراء شرق العاصمة طرابلس، استهدف الأعنف منها مقر ميليشيا "الضمان"، وأشارت قناة "العربية" الإخبارية، إلى أن القصف الجوى استهدف أيضا مواقع تابعة للميليشيات بمنطقة "بئر الأسطى" فى تاجوراء، وتعتبر ميليشيا "الضمان" من أقوى ميليشيات طرابلس وأعنفها، وهي من أكبر ميليشيات منطقة تاجوراء شرق العاصمة، تضم أغلب مسلحي تاجوراء ، وتعمل تحت لواء حكومة الوفاق، كما تضم منطقة تاجوراء مليشيا "باب تاجوراء"، التى يغلب عليها الانتماء للتيار السلفى الجهادى.

وكان الجيش الليبى، قد أعلن السبت، أن السلاح الجوي استهدف مواقع لميليشيات حكومة الوفاق في محاور صلاح الدين وطريق المطار وعين زارة جنوب طرابلس.

وكان اللواء أحمد المسمارى، المتحدث باسم الجيش الليبي، قال إن المعركة في ليبيا ليست معركة تقليدية ولكنها ضد دول داعمة للميليشيات وفى مقدمتها تركيا، موضحاً أنه تحدث قبل ذلك عن الدور التركي والقطري، ولكن البرلمان التركي تبني قرار إرسال قوات إلى ليبيا.

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وأضاف متحدث الجيش الليبي، فى مؤتمر صحفى السبت، أن الجيش والشعب الليبيين على أتم استعداد لمواجهة الغزو التركي، كما أن الشعب الليبي بعث رسائل عديدة أنه خلف قواته المسلحة، وسيدعم كل الجبهات والشعب مستعد لصد الغزو التركي، مشددًا على أن كل المناطق العسكرية عملت في إطار إعادة بناء القوات المسلحة الليبية.

وتابع المسمارى قائلا: وصلنا لدرجة كاملة وأصبح لدينا قواتنا البحرية جاهزة وتفرض سيطرتها على سواحل البلاد، وكذلك قواعد جوية ووسائل دفاع جوي متطورة ورأينا كيف أسقطنا طائرة تركية.

وشدد المتحدث باسم الجيش الليبي، على أن القوات الجوية الليبية استهدفت حافلات تقل مرتزقة أتراك، كما تم إسقاط طائرة مسيرة تركية بواسطة وحدات الدفاع الجوي الليبيى، والعمليات العسكرية اليوم تركزت في العاصمة طرابلس.