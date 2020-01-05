شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن رابط تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، رابط تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الثانوية العامة المتقدمين لامتحان العام الدراسى الحالى، 2019،2020، حيث يمكن للطلاب تسجيل الاستمارة من خلال الرابط على موقع الوزارة، وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اتاحت أمس السبت 4 يناير الجارى، لطلاب الثانوية العامة، تسجيل الاستمارة الإلكترونية، حيث يستمر تسجيل الاستمارة حتى فبراير المقبل.

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أنه سيبدأ الطلاب بكتابة الاستمارات الورقية اعتباراً من الأحد 2 فبراير 2020، ولا يسمح للطلاب بكتابة استمارة ورقية إلا بعد تسجيل الاستمارة الإلكترونية وطباعتها وتسليمها للمدرسة للمراجعة بعد التوقيع عليها بصحة البيانات.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه على المديريات والإدارات التعليمية تزويد مدارس التعليم الثانوى العام باستمارات التقدم طبعة 2019/2020 بعد استلامها من الإدارة المركزية لشئون الكتب بالوزارة فى موعد أقصاه 30 يناير الجارى، وتحديد أماكن خاصة لتوزيعها والإعلان عنها لتيسير الحصول عليها لطلاب المنازل.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الاستمارة المدونة بخط الطالب لابد أن يكون موضحًا بها جميع المواد التى سوف يؤدى الطالب امتحانه فيها، لافتة إلى أنها سمحت للطلاب بالحصول على كلمة السر والبريد الإلكترونى لتسجيل الاستمارة الإلكترونية اليوم السبت .

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وحددت الوزارة رسوم امتحانات الثانوية العامة، موضحة أنه على الطالب المتقدم للامتحان رسمًا قدره 100 جنيه مصرى مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات، بالإضافة إلى 2 جنيه مصرى رسمًا إضافيًا بالنسبة للطلاب المقيدين المتقدمين للامتحان للمرة الأولى أو الثانية.

وأضافت الوزارة، أنه بالنسبة للطلاب الذين سيدخلون الامتحانات للمرة الثالثة أو الرابعة، فيسدد الطالب فى هذه الحالة 100 جنيه مقابل الخامات ومستلزمات الامتحانات، بالإضافة إلى 202 جنيه مصرى رسمًا إضافيًا بالنسبة للطلاب المقيدين والمتقدمين للامتحان للمرة الثالثة والرابعة .