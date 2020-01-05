شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف الإيرانيين يشيعون جثمان قاسم سليمانى بمدينة الأهواز.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيع آلاف الإيرانيين اليوم الأحد، جثمان قائد فيلق القدس قاسم سليمانى، الذى لقى مصرعه فى قصف أمريكى عبر طائرة من دون طيار، وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية، أن جثمان القائد العسكرى قاسم سليمانى دخل الأراضى الإيرانية حيث تستمر مراسم التشييع الشعبية له فى مختلف المناطق الإيرانية، ونقل جثمان سليمانى بالطائرة من العراق إلى مدينة الأهواز فى جنوب غرب البلاد، ونشرت وكالة "العالم" الإيرانية مقتطفات لحظة وصول جثة سليمانى إلى إيران.

فى الوقت ذاته، هدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إيران بضربات أقوى من أى وقت مضى، فى حال هاجمت المصالح الأمريكية، ردا على استهداف قائد فيلق القدس قاسم سليماني الجمعة، وكتب ترامب عبر "تويتر" اليوم الأحد: "هاجمونا، ورددنا. وإذا هاجمونا مرة أخرى، وهو ما أنصحهم بشدة بعدم القيام به، فسنضربهم بقوة أكبر مما تعرضوا له من قبل!".

ووصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى، قتل قائد فيلق القدس الإيرانى قاسم سليمانى بأنه "عمل عسكرى استفزازى وغير متناسب"، وقالت إنه يعرض الجنود والدبلوماسيين الأمريكيين للخطر، وقالت بيلوسى - فى تصريح أوردته قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأحد "إن التدخل العسكرى الاستفزازى والتصعيد غير المتناسب من جانب إدارة (الرئيس دونالد) ترامب يعرض أفراد الجيش والدبلوماسيين والمواطنين الأمريكيين وحلفاءنا للخطر".

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وأضافت أن هذه الأعمال القتالية تمت دون الحصول على إذن باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، ودون استشارة الكونجرس ودون صياغة استراتيجية واضحة ومشروعة إما للكونجرس أو للجمهور.

وكان ترامب أطلع الكونجرس رسميا - في وقت لاحق اليوم - بشأن الضربة الصاروخية التي قتلت قياديا عسكريا إيرانيا في العراق، وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي - في تصريح عقب ذلك - إن هذا الإبلاغ سري ولا يمكن الكشف عن تفاصيله، ووصفت ذلك بأنه "تصرف غير عادي على الإطلاق بحجب محادثة هامة عن الجمهور".