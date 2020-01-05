البابا تواضروس يرتدى غدا ملابس من 11 قطعة فى قداس عيد الميلاد.. فما هى؟

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لترأس قداس عيد الميلاد المجيد غدًا الاثنين بكاتدرائية ميلاد المسيح فى العاصمة الإدارية، غير أن الملابس الكهنوتية التى يرتديها البطريرك جزءًا من طقوس القداس ولها أصول فى العقيدة والتقليد الكنسى، حيث إن الزى الكهنوتى فى المسيحية له أصول تاريخية.

ويوضح الخليج 365، الملابس التى يرتديها البابا غدا وتتكون من 11 قطعة، هى: "التونية والبطرشيل والزنار والكمام والصاكوس والحجِر والأموفوريون والصليب والأنكلوبيون والتاج وعصا الرعاية".