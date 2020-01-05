شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيزات شرطية لتأمين مباريات الأهلى والزمالك بالقاهرة والمحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعزز الأجهزة الأمنية من تواجدها، اليوم الأحد، بمحيط استاد غزل المحلة لتأمين لقاء الزمالك مع طنطا، ضمن مباريات الجولة الـ 12 للدوري، حيث تؤمن دخول وخروج لاعبي الفريقين وطاقم التحكيم الذي يدير المباراة.

جاء ذلك بعدما دخل فريق الزمالك معسكرا مغلقا استعدادا لمباراة طنطا ، حيث سيختار المدير الفني الفرنسي كارتيرون 21 لاعبا ، ويغيب عن الفريق كل من طارق حامد وفرجاني ساسي للايقاف وحازم امام وعبد الله الجمعة للإصابة، فيما سيعود محمد عبد الغني للقائمة عقب انتهاء إيقافه والذي تسبب في غيابه عن مباراة اسوان، وفي نفس السياق يدرس كارتيرون الاستمرار في الدفع باحمد عيد ناشئ الفريق في مركز الظهير الأيمن ، بعد تألقه في مباراة أسوان، علي ان يعود محمد عبد الغني لمركز المساك علي حساب محمود الونش بعد الأخطاء التي وقع فيها الأخير في مباراة أسوان.

وفي سياق مختلف، عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك جلسة مع لاعبيه عقب انتهاء مباراة اسوان في الجولة الحادية عشر من الدوري، طالبهم خلالها بضرورة اغلاق صفحة مباراة أسوان والتركيز في مواجهة طنطا ، مؤكدا للاعبيه ان مباراة طنطا ستدفع الفريق نحو أحد المراكز الثلاثة الاولي في الدوري، وقال كارتيرون للاعبيه ان مباراة اسوان كانت الأفضل لبعض اللاعبين، ولكنه يشعر بالغضب بسبب الإنذارات التي حصل عليها طارق حامد وفرجاني ساسي مما تسبب في غيابهما عن مباراة الغد وهو ما وضع الفريق في أزمة بالنسبة لخط الوسط، فيما لم يتعافى الفريق حتي الان من ازمة الجبهة اليمني.

وعلى جانب آخر، تؤمن أجهزة الأمن محيط استاد القاهرة الذي يستضيف لقاء النادي الأهلي مع فريق اف سي مصر، حي يسعى الأهلي للحفاظ على صدارة البطولة، حيث دخل فريق الكرة بالنادي الأهلي معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة نادي مصر، واقترب الأهلي من استعادة خدمات العديد من نجومه وعلى رأسهم حسين الشحات والنيجيري جونيور أجاي بعد تعافيهما من الإصابة فيما مازال موقف شريف اكرامي غامضاً بسبب معاناته من الآم السمّانة التي طاردته خلال الأيام الماضية والتي حرمته من التدريبات والمباريات الأخيرة.