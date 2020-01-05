شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الطعون على المرشحين بالتجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور يوسف يوسف حمزة، الأمين العام المساعد لنقابة أطباء الأسنان، عضو لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفى، إنه من المقرر أن يتم فتح باب الطعون على قوائم المرشحين، على كفاة المستويات النقابية، اليوم الأحد وحتى الخميس 9 يناير الجارى، مشيرا إلى أنه سيتم فتح باب التنازلات بين المرشحين على مستوى الجمهورية يوم الأحد 12 يناير، وحتى يوم الخميس 30 يناير المقبل.

وأضاف الأمين العام المساعد، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أنه سيتم إعلان الكشوف النهائية لأسماء المرشحين، يوم الخميس 6 فبراير 2020، تمهيدا لإجراء عمليات التصويت بالانتخابات يوم الخميس 26 مارس 2020، لافتا إلى أنه سيتم الدعوة لعقد الجمعية العمومية العادية لأعضاء النقابة، يوم الجمعة 27 مارس المقبل.

وكانت لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفى لنقابة أطباء الأسنان، قد أعلنت فتح باب الترشح بالانتخابات على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، وعضوية مجلس النقابة العامة، ورؤساء النقابات الفرعية بالمحافظات، وعضوية مجالس النقابات الفرعية، السبت 21 ديسمبر الجارى، وأعلن غلق باب الترشح أمس الأثنين، 30 ديسمبر 2019.

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وبلغت أعداد المُرشحين على مقعد النقيب العام لأطباء الأسنان، 11 مرشحا، هم: خيرى المرسى، سعيد الباسطى، أحمد الزين، إيهاب هيكل، أميمة المحلاوى، ياسر الجندى، أحمد توفيق، مجدى بيومى، ميران سلطان، أحمد أبو زيد، حسام أبو ساطى، بالإضافة إلى ترشح 9 أطباء على عضوية المجلس فوق سن 15 عاما، و13 مرشحا مستوى جمهورية تحت 15 سنة، و4 على مقعد منطقة القاهرة والجيزة، وطبيب على شمال الصعيد فوق 15 سنة، وطبيبين على مقعد منطقة جنوب الصعيد فوق 15 عاما.

وفاز عددا من المُرشحين على مقعد رئيس نقابة فرعية، بالتزكية، هم: الدكتور محمد ضياء نقيب الأقصر، الدكتورة أمينة منصور نقيب شمال سيناء، الدكتور علاء العشيرى نقيب الفيوم، والدكتور حاتم الجندى نقيب الدقهلية، والدكتور زكى حلمى نقيب القليوبية، والدكتور محمد بكر نقيب الوادى الجديد، لافتا إلى أن كافة مقاعد النقابات سيتم إجراء الانتخابات عليها وفق نص القانون، بالإضافة إلى مقعد شمال الصعيد فوق 15 عاما، حيث فاز الدكتور أيمن عبد المتجلى، بالتزكية أيضا.



