شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. الكنيسة المصرية بالكويت تقيم قداس عيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقيم الكنيسة الأرثوذكسية القبطية المصرية بالكويت مساء غد الاثنين، القداس الالهي لعيد الميلاد المجيد؛ وذلك بكنيسة مارمرقس بمنطقة حولى، وقالت الكنيسة - فى بيان اليوم الأحد، إنه سيتم استقبال الضيوف والمهنئين، ابتداء من التاسعة من صباح يوم الثلاثاء المقبل، وحتى الساعة الواحدة ظهرا، وقدم راعي الكنيسة القبطية المصرية بالكويت القمص بيجول الأنبا بيشوى، الشكر والمعايدة للشعبين المتحابين المصرى والكويتى، متمنيا المزيد من الأمن والاستقرار لجميع شعوب الأرض، وأن يعم السلام والطمأنينة في أرجاء العالم.

يذكر أن قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، يستعد لترأس قداس عيد الميلاد المجيد غدا الاثنين، بكاتدرائية ميلاد المسيح فى العاصمة الإدارية، غير أن الملابس الكهنوتية التى يرتديها البطريرك جزء من طقوس القداس ولها أصول فى العقيدة والتقليد الكنسى، يوضحها القمص أشعياء عبد السيد فرج أستاذ علم اللاهوت الطقسى بالكنسى، فيقول: "إن الزى الكهنوتى فى المسيحية له أصول تاريخية".

وتابع، "ففى سفر الخروج من العهد القديم، أمر الله موسى أن يصنع ملابس خاصة لهارون أخيه واللاويين والكهنة ليستعملوها وقت الخدمة"، مضيفا: "وأصنع ثيابا مقدسة لهارون أخيك للمجد والبهاء وتكلم جميع حكماء القلوب الذين ملأتهم روح حكمة أن يصنعوا ثياب هارون لتقديسه ليكهن لى".

ويضيف القمص أشعياء فى دراسة أعدها عن ملابس الكهنوت"، أن ملابس البطريرك تتكون من 11 قطعة، هى:"التونية والبطرشيل والزنار والكمام والصاكوس والحجِر والأموفوريون والصليب والأنكلوبيون والتاج وعصا الرعاية".