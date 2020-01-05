شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن السد العالى فى الذكرى 49 لإنشائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 1. أنشئ في عهد جمال عبد الناصر وساعد الاتحاد السوفيتي في بنائه، وافتتح فى عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات. 2. بدأ بناء السد فى عام 1960، وأكمل بناؤه فى 1968، وافتتح السد رسمياً في عام 1971. 3. قدرت التكلفة الإجمالية بمليار دولار شطب ثلثها من قبل الاتحاد السوفييتى. 4. ساعد السد كثيراً في التحكم بتدفق المياه والتخفيف من أثار فيضان النيل. 5. يستخدم لتوليد الكهرباء في مصر. Advertisements 6. كون السد خلفه أكبر بحيرة صناعية فى العالم يبلغ طولها 500 كيلو متر متوسط، وعرض البحيرة 10 كيلو متر، وسعة التخزين الكلية 162 مليار متر مكعب. 7. يبلغ طول السد 3600 متر، وعرض القاعدة 980 مترا، عرض القمة 40 مترا ، والارتفاع 111 مترا. 8. حجم جسم السد 43 مليون متر مكعب من إسمنت وحديد ومواد أخرى. 9. يمكن أن يمر خلال السد تدفق مائي يصل إلى 11,000 متر مكعب من الماء في الثانية الواحدة. 10. ساهم فى زيادة مساحة الرقعة الزراعية بمصر من 5.5 إلى 7.9 مليون فدان وعمل أيضاً على زراعة محاصيل أكثر على الأرض نتيجة توفر المياه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 10 معلومات عن السد العالى فى الذكرى 49 لإنشائه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.