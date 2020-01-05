وزير الإسكان يُصدر 4 قرارات لإزالة التعديات والمخالفات بمدينتي القاهرة والعلمين الجديدتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 قرارات إزالة للتعديات الواقعة على أراضٍ ووحدات سكنية ومخالفات بالبناء بمدينتي القاهرة والعلمين الجديدتين، حيث تم إصدار 3 قرارات لإزالة التعديات بمدينة القاهرة الجديدة، وقرار لإزالة التعديات بمدينة العلمين الجديدة.

وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز القاهرة الجديدة، في مدينة القاهرة الجديدة، تمثلت التعديات التي صدر لها قرارات، في إزالة التعدي على الوحدات السكنية بإسكان الهناجر، وعددها 20 وحدة سكنية، بمساحة 57 متر للوحدة، وعدد 5 وحدات بإسكان المستقبل (1 - 2) بمساحة 63 مترًا للوحدة، وكذا إزالة التعديات الواقعة على قطعة الأرض ملك هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والكائنة شمال طريق القطامية/ العين السخنة، والمتمثلة في وجود تريلات ولوادر وكونتينارات بدون سند وبدون ترخيص، وإزالة مخالفات البناء على قطعة أرض بمنطقة المثلث – حي الدبلوماسيين بالتجمع الخامس، والمتمثلة في إقامة مبنى مكون من (بدروم + أرضي + أول + ثاني + غرف سطح)، وتم تشطيب الواجهات، وجارٍ تعديل الواجهات الأمامية بدون ترخيص.

وأضاف عبدالغني، رئيس جهاز العلمين الجديدة، في مدينة العلمين الجديدة، صدر القرار لإزالة مخالفات البناء والتعديات الواقعة على مساحة من الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، داخل حدود مدينة العلمين الجديدة بالموقع الكائن غرب طريق (C4) بمسافة 1190م تقريباً، والمتمثلة في بناء منزلين من البلوك الأبيض ولهما سقف خشبي وباب وشباك، الأول على مساحة(100م2)، وبهما سكان وباقي المساحة زراعة، وذلك بدون سند، وبدون الحصول على تراخيص البناء.

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن يتولى جهازا المدينتين، بمعاونة كلً من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.