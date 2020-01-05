مصر | لتحقيق السيولة.. المرور تواصل حملاتها على الطرق السريعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لتحقيق السيولة.. المرور تواصل حملاتها على الطرق السريعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأحد، حملاتها المرورية على الطرق الصحراوية والسريعة، لرصد أي مخالفات مرورية أو تجاوزات، والكشف عن متعاطي المواد المخدرة، السرعة الزائدة " الرادار"، الحمولة الزائدة، وذلك حفاظا على حياة مستقلي المركبات، وتحقيق سيولة مرورية على جميع الطرق بكافة المحافظات.

وأكد اللواء علاء متولي مساعد وزير الداخلية للإدارة العامة للمرور، على تكثيف الخدمات المرورية، على الطرق الصحراوية، السريعة، وجميع مداخل ومخارج المحافظات، لضبط المخالفات المرورية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، فضلا عن التأكد من التزام سائقي السيارات بالتعريفة المقررة.

وأهابت الإدارة العامة للمرور، بقائدي السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور، حفاظا على سلامتهم حتى يعودوا إلى ذويهم سالمين.