مصر | نشرة مرور "الخليج 365": كثافات متوسطة بمحاور القاهرة والجيزة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة مرور "الخليج 365": كثافات متوسطة بمحاور القاهرة والجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد شوارع وميادين ومحاور محافظتي القاهرة والجيزة، اليوم الأحد كثافات مرورية متوسطة بطريق الأوتوستراد، كوبري 6 أكتوبر، الطريق الدائري، كوبري 15 مايو وسيولة مرورية، وانتظام حركة السيارات بباقي المناطق، وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لتنظيم الحركة المرورية مرة أخرى.

محور الأوتوستراد

وتباطأت حركة السيارات من حلوان إلى الطريق الدائري، ومن طريق مدينة نصر إلى كوبري 6 أكتوبر، ومن كوبري 6 أكتوبر إلى القلعة، وانتظمت حركة السيارات من القلعة وصولا إلى الطريق الدائري، وتكدست حركة المرور من كوبري 6 أكتوبر إلى مدينة نصر، وتبين تباطؤ حركة السيارات من مدينة نصر إلى طريق المطار وظهرت كثافات مرورية في الاتجاه المعاكس، وأعلى الطريق الدائري المتجه إلى حلوان، والاتجاه المعاكس.

شارع البحر الأعظم

وظهرت كثافات مرورية أعلى الطريق الدائري، وصولا إلى كوبري عباس وفي الاتجاه المعاكس من كوبري عباس إلى الطريق الدائري، ومن شارع النيل المتجة من كوبري عباس إلى ميدان الجلاء.

الطريق الدائري

وانتظمت الحركة المرورية حركة السيارات أعلى الطريق الدائري، من محور الأوتوستراد إلى طريق السخنة، وفي الاتجاه المعاكس، من طريق السخنة، إلى التجمع، كما انتظمت حركة المرور من طريق الأوستراد إلى كورنيش النيل، وفي الاتجاه القادم من وصلة المريوطية وصولا إلى الطريق الصحراوي، من طريق الواحات إلى الطريق الصحراوي، والاتجاه المعاكس، ومن الطريق الصحراوي إلى وصلة المريوطية، وصولا إلى المنيب، كما تبين وجود كثافات مرورية متوسطة من طريق المنصورية إلى المريوطية، ومن التجمع إلى طريق السويس، ومن الطريق الزراعي حتي المحور، وعادت الحركة المرورية لطبيعتها من طريق السويس إلى نفق السلام، وصولا إلى الطريق الزراعي.

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شارعي الهرم وفيصل

وشهد شارع الهرم كثافات مرورية متوسطة في الاتجاهين، حيث ظهرت كثافات مرورية من شارع الهرم إلى ميدان الجيزة، والعكس من ميدان الجيزة إلى شارع الهرم، وتبين تباطؤ حركة السيارات بشارع فيصل في الاتجاه القادم من ميدان الرماية إلى ميدان الجيزة، والاتجاه المعاكس من ميدان الجيزة إلى ميدان الرماية.

محور صلاح سالم

وتكدست حركة السيارات بمحور صلاح سالم في الاتجاه القادم من كوبري 6 أكتوبر إلى نفق العروبة، ومن نفق العروبة وصولا إلى طريق المطار، وظهرت كثافات مرورية متوسطة في الاتجاه المعاكس من طريق المطار إلى نفق العروبة، ومن نفق العروبة إلى كوبري 6 أكتوبر، فضلا عن وجود كثافات مرورية عالية من ميدان رمسيس إلى محور الأوتوستراد، والعكس من محور الأوتوستراد إلى ميدان رمسيس.

كوبري 15 مايو

وتباطأت حركة السيارات أعلى كوبري 15 مايو في الاتجاه القادم من المهندسين إلى وسط البلد، وفي الاتجاه المعاكس من وسط البلد إلى المهندسين، وتبين انتظام حركة السيارات أعلى كوبري الجامعة من المنيل وصولا إلى ميدان الجيزة، والعكس من الجيزة إلى المنيل.

شارع مراد

وانتظمت الحركة المرورية بشارع مراد في الاتجاهين من ميدان الجيزة، وصولا إلى الشيراتون، وظهرت كثافات مرورية في الاتجاه المعاكس من الشيراتون وصولا إلى ميدان الجيزة.

