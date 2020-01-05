ترامب يهدد إيران بضربة غير مسبوقة حال وقوع أى هجوم على المصالح الأمريكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بضربات أقوى من أى وقت مضى، في حال هاجمت المصالح الأمريكية، ردا على قتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني يوم الجمعة، وكتب ترامب عبر "تويتر" اليوم الأحد: "هاجمونا، ورددنا. وإذا هاجمونا مرة أخرى، وهو ما أنصحهم بشدة بعدم القيام به، فسنضربهم بقوة أكبر مما تعرضوا له من قبل!".
وأكد ترامب أن استخدام أحدث المعدات العسكرية الأمريكية ضد إيران أمر لا شك فيه حال وقوع هجمات.
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