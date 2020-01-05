شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤدى طلاب ثانية ثانوى امتحان يناير بالمدارس غير الجاهزة تكنولوجيًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك أكثر من مقترح لأداء طلاب المدارس الحكومية غير مكتملة البنية التكنولوجية امتحان يناير المقبل، منها أداء الامتحان ورقيًا أسوة بزملائهم فى المدارس الخاصة غير الجاهزة، والثانى يجرى نقل الطلاب إلى مدرسة قريبة من المدرسة الأصلية لأداء الامتحان إلكترونيًا وهذا الحل صعب تطبيقه نظرًا لحاجة المدرسة فى الدخول على السيرفر الرئيسى بمنصة الامتحان، وهذا الإجراء يحتاج لإبلاغ الشركة المسئولة عن عقد الامتحانات الإلكترونية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم إتاحة تسليم طلاب الصف الثانى الثانوى الكروت الخاصة بكلمات السر للدخول على المنصة الإلكترونية للاختبارات، كذلك أكوام الجلسات الاختيارية لكل مادة على أن يجرى طباعتها بالمدارس وتسليمها للطلاب، وشددت الوزارة على مديرى التعليم العام والثانوى بالإدارات التعليمية، بالمرور على المدارس الثانوية والتأكد من طباعة الأكواد وتسليمها للطلاب .

وأكدت وزيارة التربية والتعليم، موافتهم بأى تعديلات فى بيانات الطلاب "الاسم، اللغة الاولى، اللغة الثانية، التخصص" قبل بدء الاختبارات بوقت كافٍ حتى يتسنى العمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالاختبارات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت عقد اختبارات ورقية لطلاب الصف الثانى الثانوى العام، بامتحان يناير المقبل فى المدارس الخاصة التى لم تقم بتجهيز البنية التكنولوجية، وذلك حتى لا تتعطل آلية الامتحان ويتمكن الطلاب من تأدية الامتحانات بصورة سليمة، خاصة أن هناك عددًا من المدارس الخاصة ما زالت غير مجهزة تكنولوجيًا بالصورة الكافية، كما قررت عقد امتحانات الصف الأول الثانوى العام يناير المقبل ورقيًا، مع أداء طلاب الصف الثانى الثانوى العام امتحاناتهم إلكترونيًا على التابلت، مع تكليف المدارس الخاصة بتركيب جهاز راوتر للوصول إلى منصة الامتحان الإلكترونى.