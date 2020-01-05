12 يناير.. الاختبار التحريرى للراغبين فى الخطابة بنظام المكافأة بالأوقاف

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توفيق عبد الغني البحيرة 159. هاني حمدي عمر إبراهيم الشامي البحيرة 160. هشام محمود محمد محمد البحيرة 161. هلال محمد أحمد إبراهيم البحيرة 162. وائل جمعه السيد عبد الحميد البحيرة 163. يوسف محمد خضرجي صقر البحيرة 164. أحمد رمضان محمد معوض بني سويف 165. أحمد صابر عبد الغني طه بني سويف 166. أحمد عبد الفتاح عبد الله حسين بني سويف 167. أحمد فارس نصر محمد بني سويف 168. أحمد مجدي جمعه عبد التواب بني سويف 169. أحمد محمد أحمد عبدالعال بني سويف 170. أحمد مختار طه عبد العظيم بني سويف 171. سعودي رمضان أمين شحاتة بني سويف 172. عبد الله شعبان حميدة محمد بني سويف 173. عبد الله عبد الفتاح عبد الله بني سويف 174. عوض ذكرى عبد الحسيب صميدة بني سويف 175. محمد أحمد علي إبراهيم بني سويف 176. محمد ربيع سيد أحمد بني سويف 177. محمد شعبان كمال عبد الحميد بني سويف 178. محمد عبد الوهاب محمود خليل بني سويف 179. محمد على قرني محمد بني سويف 180. محمد علي منصور علي بني سويف 181. محمود سيد علي محمود بني سويف 182. محمود عبد الحفيظ مصطفى رياض بني سويف 183. محمود عبد الغفار محمد عبد القادر بني سويف 184. مسعود إبراهيم مقداد 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