قرار ليبيا بقطع العلاقات مع تركيا وتدريبات البحرية المصرية.. أبرز اهتمامات الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة /أ ش أ/

حاز إقرار البرلمان الليبي مشروع قانون لإلغاء مذكرتي التفاهم البحرية والأمنية الموقعتين بين رئيس حكومة طرابلس فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وإحالة الموقعين عليهما للقضاء بتهمة الخيانة العظمى، رأس اهتمامات صحف القاهرة الصادرة اليوم /الأحد/ ، والتي أبرزت أيضا تنفيذ القوات البحرية المصرية عملية برمائية تدريبية كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط.

وسلطت الصحف الضوء على الرسالة الخطية التي بعث بها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى دنيس ساسو نجيسو رئيس الكونغو برازافيل ورئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا، كما برز في الصحف كذلك الجولة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لتفقد موقف تنفيذ الأعمال بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة والأحياء السكنية ومنطقة الحديقة المركزية وحى المال والأعمال ومنطقة الأبراج .

وفي التفاصيل، أفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) صفحاتها الرئيسية والداخلية لتغطية وقائع الجلسة الطارئة التي عقدها مجلس النواب الليبي؛ لمناقشة التدخل التركي في ليبيا، حيث أقر المجلس مشروع قانون لإلغاء مذكرتي التفاهم البحرية والأمنية الموقعتين بين رئيس حكومة طرابلس والرئيس التركي.

وذكرت صحيفة (الأهرام) أن مجلس النواب الليبي قرر إحالة الموقعين على المذكرتين للقضاء، ومن بينهم السراج ووزيرا خارجيته وداخليته؛ بتهمة الخيانة العظمى، كما قرر "النواب الليبي" قطع العلاقات مع تركيا وتفويض القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية بتعطيل المطارات والموانئ والمنافذ البرية الواقعة تحت سيطرة الميليشيات المسلحة.

وأضافت الصحيفة أن مجلس النواب الليبي وافق على مخاطبة المنظمات الدولية: مجلس الأمن الدولي وجامعة الدول العربية والاتحادين الأفريقي والأوروبي؛ لسحب الاعتراف بحكومة السراج.

عسكريا، تابعت الصحف تنفيذ القوات البحرية عملية برمائية تدريبية كاملة بإحدى مناطق البحر المتوسط، حيث أوردت صحيفة (الجمهورية) أن العملية التدريبية جرت باشتراك حاملة المروحيات جمال عبد الناصر ومجموعتها القتالية والتي شملت الفرقاطات طراز جو ويند وطراز بيري، ولنشات صواريخ طراز سليمان عزت إضافة إلى إحدى الغواصات الألمانية الحديثة (طراز 209) وعدد من وحدات مكافحة الغواصات وعناصر متعددة من القوات الخاصة البحرية .

وأضافت الصحيفة أن التدريب شهد أيضا اشتراك القوات الجوية متمثلا في مشاركة الهليكوبتر الحديثة طراز (كاموف) وطائرات (الآباتشي) وطائرات (إف 16)، إضافة إلى الطائرات طراز (شينوك) في ظل الوقاية المحققة من عناصر الدفاع الجوي واشتراك مجموعات قتالية من قوات المظلات والصاعقة، إضافة إلى مجموعة قتالية خاصة من قوات المنطقة الشمالية العسكرية.

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رئاسيا، ذكرت صحيفة (الأخبار) أن الرئيس عبد الفتاح السيسى بعث رسالة خطية إلى دنيس ساسو نجيسو رئيس الكونغو برازافيل ورئيس لجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا، سلمها السفير حمدى لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية خلال زيارته الحالية للعاصمة برازافيل.

ونقلت الصحيفة تقدير الرئيس ساسو تجيسو للدور الذى يقوم به الرئيس السيسى في تعزيز السلم والأمن على الساحة الأفريقية، خاصة خلال فترة توليه رئاسة الاتحاد الأفريقي، مشيرة إلى أن رئيس الكونغو أكد حرص لجنة الاتحاد الأفريقى على الاضطلاع بالدور الرئيسى فى منع التصعيد الحالي في ليبيا باعتبارها دولة أفريقية، وأن القارة الأفريقية هي أول من ستعانى من تداعيات الأزمة.

حكوميا، نقلت صحيفة (الأخبار) عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تأكيده أن إجراءات انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية تتم حاليا باختيار الموظفين الذين سيتم انتقالهم وتدريبهم وكذا تأثيث الحى الحكومي، مشددا على ضرورة الالتزام بالبرامج الزمنية للتنفيذ.

وأضافت الصحيفة أن ذلك جاء خلال جولة قام بها مدبولى لتفقد موقف تنفيذ الأعمال بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة والأحياء السكنية ومنطقة الحديقة المركزية وحي المال والأعمال ومنطقة الأبراج، ورافقه في الجولة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، واللواء إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد كبير من المسئولين.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة (الجمهورية) أن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب عقد أمس أعمال دورته 64 بمقر الأمانة العامة، بحضور الوزراء أعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، برئاسة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وعضوية الإمارات والعراق والسعودية وليبيا والكويت والأردن وفلسطين وتونس وسلطنة عمان بالإضافة إلى عدد من الخبراء أعضاء اللجان الفنية للمجلس .

ونقلت الصحيفة عن السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية إن جدول أعمال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يتضمن تحديث السياسة العربية للشباب وإطلاق حملة تمكين الشباب في اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب القادم ومذكرة تفاهم بين المجلس وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومبادرة جمهورية السودان لتمكين الشباب العاطلين عن العمل.

خارجيا، نشرت صحيفة (الأهرام) - في صفحتها الرئيسية - حوارا أجرته مع وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة أسماء عبد الله، تحت عنوان (وزيرة الخارجية السودانية لـ"الأهرام": ننفذ سياسة متوازنة بعيدا عن المحاور)، قائلة "نستلهم سياستنا الجديدة من قيم ومعاني الثورة السودانية، حيث نضع نصب أعيننا تنفيذ سياسة خارجية متوازنة بعيدة عن المحاور والصراعات".

وأضافت الصحيفة أن وزيرة الخارجية السودانية أوضحت أن الخارجية السودانية تعطي في الوقت الحالي اهتماما كبيرا للعلاقات مع دول الجوار التي تشكل العمق الاقتصادي والسياسي والأمني، حيث بدأ السودان ممثلا في رئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك بزيارات لدول الجوار، وكانت أولى الزيارات لجنوب السودان ثم مصر، واختتمت قبل أيام بدولة تشاد مرورا بإثيوبيا وأريتريا.