موجة طقس غير مستقر: أمطار وبرودة وأتربة خلال الـ 72 ساعة المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الـ 72 ساعة المقبلة، أيام "الأحد والاثنين والثلاثاء".

وقالت هيئة الأرصاد، إنه من المتوقع أن يسود الأحد، طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، ويتكون الصقيع ليلا فى وسط سيناء وشمال الصعيد، بالإضافة إلى سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الوجه البحري.

وبالنسبة للرياح، فإنها تكون نشطة على أغلب الأنحاء، مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الأحد:

السواحل الشمالية الغربية 17 - 12

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 17- 11

الوجه البحري والقاهرة 17 - 8

جنوب سيناء والغردقة 19 - 11

شمال الصعيد 17 - 6

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 17 - 8

طقس الاثنين

توقعت هيئة الأرصاد أن يشهد طقس الاثنين المقبل 6 يناير، موجة غير مستقرة، إذ تنشط الرياح على أغلب الأنحاء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

كما يتكون الطقس ليلًا في وسط وشمال سيناء وشمال الصعيد، وأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري تمتد خفيفة إلى القاهرة.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الاثنين:

السواحل الشمالية الغربية 15 - 12

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السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 18 - 12

الوجه البحري والقاهرة 17 - 9

جنوب سيناء والغردقة 20 - 12

شمال الصعيد 18 - 8

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 18 - 8

طقس الثلاثاء

قالت هيئة الأرصاد، أنه من المتوقع أن تنشط الرياح يوم الثلاثاء 7 يناير الجاري، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

كما يتكون الطقس ليلًا في وسط سيناء وشمال الصعيد، وأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري تمتد خفيفة إلى القاهرة.

وفيما يخص درجات الحرارة المتوقعة الاثنين:

السواحل الشمالية الغربية 14 - 10

السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء 16 - 12

الوجه البحري والقاهرة 15 - 10

جنوب سيناء والغردقة 21- 11

شمال الصعيد 16 - 8

جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين 19 - 8