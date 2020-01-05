مصر | 18 يناير .. الحكم في دعوى مصادرة جميع السيارات المهجورة بالشوارع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 18 يناير .. الحكم في دعوى مصادرة جميع السيارات المهجورة بالشوارع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، مد أجل الحكم في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتى تطالب بإصدار قرار عاجل بمصادرة جميع السيارات المهجورة في أنحاء مصر دون أي مقابل أو تعويض لخطورتها على الأمن العام، إلى جلسة 18 يناير المقبل.

وقال صبرى في دعواه، إن آلاف السيارات المهجورة القديمة العتيقة التي عفى عليها الزمن، وملقاة في الشوارع وبجوار الأرصفة أصبحت خطرا جسيما كالقنبلة الموقوتة في شوارع وأزقة وحواري القاهرة والمحافظات الأخرى.

وأوضحت الدعوى، إلى تكرار حوادث تفجير السيارات بالقنابل المفخخة منذ عزل جماعة الإخوان الإرهابية بالرغم من استخدام الكثير من السيارات القديمة المتهالكة والمهجورة في العديد بل الكثير من العمليات الإرهابية لم تتغير الثقافة الأمنية في التعامل مع هذه النوعية من السيارات.