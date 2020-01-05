أخبار مصر | التعليم العالي: الامتحانات في الجامعات ستتحول إلى إلكترونية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التعليم العالي: الامتحانات في الجامعات ستتحول إلى إلكترونية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، أنهم يعملون على رفع كفاءة الجامعات لتعمل بنفس قدر الجامعات الجديدة، مشيرا إلى أن هناك 27 جامعة في مصر.

وأشار "عبدالغفار"، خلال حواره ببرنامج "المواجهة" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أن هناك تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي أن يتم تحويل الجامعات الحكومة إلى جامعات ذكية خلال عامين، حيث أنهم يعملون على تطوير البنية التحتة المعلوماتية.

وأَضاف أن الامتحانات في الجامعات ستتحول إلى إلكترونية، فضلا على أنه تم تطوير المناهج في عدد من الجامعات ومنها كلية الطب، والصيدلة، والهندسة، والإعلام، منوها بأن هدفهم في العام الدراسي 2020 أن تكون 80% من المناهج في الجامعات المصرية الحكومية وفقا لنظم عالمية.