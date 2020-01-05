شكرا لقرائتكم خبر عن ضحية «تحرش المنصورة»: «أنا نازلة 10 ونص.. وفيه حاجة اسمها غض البصر» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مي، ضحية التحرش بالمنصورة، إن المتهمين الحقيقيين مازالوا خارج القفص، معقبة: «لو شفتهم هعرفهم، دول بلطجية، ومش مسلمين»، مشيرة إلى أنها وصديقتها لم تتعرضا لأي ضغوط، وأن من ألقي القبض عليهم أطفال».

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وأضافت في مداخلة مع الإعلامي عمرو اديب، عبر فضائية إم بس سي مصر: «اتصلت على الشرطة وقالوا لي هنيجي، ولولا أصحابي و2 منعرفهمش ساعدوني كان حصل معايا أكتر من صحبتي»، مشددة على أنها لن تتنازل عن حقها: «أنا مش هخاف أنزل عشان إحنا صحاب حق».

واختتمت قائلة: «أنا نازلة من البيت 10 ونص، وده كريسماس، ولو بتتكلموا عن الدين فيه حاجة اسمها غض البصر».