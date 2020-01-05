شكرا لقرائتكم خبر عن «فتاة المنصورة»: «أنا معملتش حاجة غلط ومبسوطة إن ده حصل» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت زهرة الناجية من التحرش الجماعي أثناء الاحتفال بليلة رأس السنة في المنصورة، تفاصيل الواقعة، وقالت إنها كانت في نزهة مع عدد من أصدقائها، ولاحظت تحرك مجموعة من الشباب خلفها هي وصديقتها، وكان عددهم نحو 30 شخصا.

أضافت، في مداخلة مع برنامج «الحكاية» على فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت، أن صاحب محل موبايلات رأى المتحرشين، فطالبها وصديقتها بالدخول إلى المحل، وبعد زيادة عدد الشباب خرجوا من المحل ودخلوا مركز تجميل.

وأشارت إلى أنها اختبأت وصديقتها في مركز التجميل «لمدة ساعة وربع» حتى يتمكنوا من الخروج، معقبة: «صاحبتي خرجت بسلام، ولما جيت أخرج العدد كان ميقلش عن 300 شخص، وفوجئت بناس بتحط إيدها في أماكن غلط، وبيشدوا هدومي».

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وقالت إنها لم تتوقع أن تنتشر الواقعة بهذا الشكل: «قلت ده حوار وهيخلص، وتاني يوم بالليل فوجئت بالفيديو»، موضحة أنها لم تتنازل عن البلاغ، وأنها عندما توجهت إلى النيابة للتعرف على من أُلقي القبض عليهم تأكدت أنهم «ليسوا من المتحرشين».

وأعربت الفتاة عن تقديرها لدور الشرطة، معقبة: «أنا معملتش حاجة غلط، ومبسوطة إن ده حصل، لأن اللي عمل كده هيتعاقب، والشرطة وقفت معايا، والكل هيخاف، ومش هتتكرر تاني الواقعة دي».