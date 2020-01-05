شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تخصص 64 منحة ماجستير مجانية للأئمة والإداريين بمعهد الدراسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 1. السعيد خيري السعيد بلايص الإسكندرية 2. محمد محروس إبراهيم الخراشي الإسكندرية 3. إبراهيم أحمد فهمي علي الإسماعيلية 4. أحمد مهدي عبد المعطي محمد الإسماعيلية 5. أحمد وحيد مجاهد عبد الغني الإسماعيلية 6. عبد الله علي محمد علي مصطفى بيومي الإسماعيلية 7. غمري محمد سعيد إسماعيل الإسماعيلية 8. عبد الرحمن محمد أحمد حسين أسوان 9. عبد الله عطية عيسى محمد أسوان 10. عمر أحمد يوسف مدني أسوان 11. عمر حسان أحمد محمد أسوان 12. محمود عبد العال علي أحمد أسوان 13. عبد الهادي عبد الدايم عبد الهادي عبد الدايم أسيوط 14. علاء الدين محمد أحمد أحمد أسيوط 15. أحمد عبد المجيد محمد أحمد الأقصر 16. حسن جمال حسن السيد الأقصر 17. شعيب عبد الشفوق عشري سليم الأقصر 18. حسن سعيد حسن رميح البحر الأحمر 19. رضا مسعود عبد الغني حسن عكاشة البحر الأحمر 20. سامح شوقي مزيد عبد الغني البحر الأحمر 21. حمدان عثمان أحمد إبراهيم بني سويف 22. رجب عبد النبي رجب متولي بني سويف 23. هاني حماده علي عبد العزيز بني سويف 24. محمد محمد هاني عبد الباسط عطية بور سعيد 25. شعبان رمضان زكي محمد الجيزة 26. كارم رضوان حافظ محمود الجيزة 27. حسين مصباح عبده عبده دمياط 28. رمضان مرزوق حسن السيد البرعي دمياط 29. محمد حسن مصطفى مصطفى شحاته دمياط 30. حمدالله النمر أبوالمجد محمد سوهاج 31. أحمد محمد عبد العزيزمحمد السويس 32. فرج شعبان أبوالفتوح السيد السويس 33. محمد سعيد منصور علي السويس 34. أنس أبو المجد عبد اللطيف محمد الشرقية 35. إبراهيم محمد عبد الظاهر سلامه شمال سيناء 36. أحمد سيد أحمد عبود عبد الرازق شمال سيناء 37. أحمد كامل محمد عطوه شمال سيناء 38. بسيوني بسيوني متولي جابر شمال سيناء 39. طارق عبد الرحمن يوسف زيادة شمال سيناء 40. عبد الله شعبان عبد الحكم سالم غنيم شمال سيناء 41. فرج مهدي فرج علي شمال سيناء 42. محمد إبراهيم محمد إبراهيم شمال سيناء 43. عبد الرحمن محمد حسين محمد الفيوم 44. عمر محمود السيد عبد الحفيظ الفيوم 45. محمد عبد الحميد عمر محمد القاهرة 46. حسني السيد أحمد يوسف قنا 47. علي عبد الستار محمد مصطفى كفر الشيخ 48. إسلام محمد شعبان جادو مطروح 49. عبد الرحمن السعيد محفوظ الشناوي مطروح 50. عبد الرحمن سعيد محمد محمد عثمان مطروح 51. محمد فتحي إسماعيل أحمد مطروح 52. محمود سليمان إسماعيل أحمد مطروح 53. طارق يحيى الدين محمد الطواب المنوفية 54. أحمد محمد فولي حسن المنيا 55. حسني علي محمد أحمد المنيا 56. فهمي أحمد فهمي عبد العزيز المنيا 57. محمد جمال عبد الجواد عمر المنيا 58. محمد محمود سيد محمود المنيا 59. محمود محمد كامل إبراهيم المنيا 60. مصطفى حسني علي إبراهيم المنيا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأوقاف تخصص 64 منحة ماجستير مجانية للأئمة والإداريين بمعهد الدراسات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.