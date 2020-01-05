شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الابتكار اللغوى بجامعة حلوان يستقبل المتدربين 27 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز الابتكار اللغوي LIC (Language Innovation Centre) التابع لجامعة حلوان عن استقبال دفعة جديدة من المتدربين بدءًا من 27 يناير 2020 ، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ، وإشراف الدكتورة سهير عبد السلام عميد كلية الآداب بالجامعة .

وأوضحت الدكتورة هيام عبده ، منسق المشروع أن هذا المشروع يهدف إلى إعداد جيل من شباب الباحثين الهيئة المعاونة بأقسام اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والايطالية والألمانية والبرتغالية للتدريب على أحدث طرق تدريس اللغات الأجنبية واستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في تدريس اللغات الأجنبية .

وأكدت الدكتورة هيام عبده، بحسب بيان صادر عن جامعة حلوان أمس السبت ، أنه تم إمداد المركز بشاشة عرض كبيرة حديثة ذات إمكانات هائلة منها بروجكتور وسيارة ذكية وتم توصيلها بكاميرا وجهاز صوتيات وجهاز تخزين وثائقي يسمح ببث الدورات التي ستتم بالمركز إلى جامعات القاهرة والإسكندرية والمنيا والاقصر وفاروس وهي الجامعات المشاركة في المشروع مع جامعة حلوان وعن طريق شبكة انترنت تربط بين الجامعات يمكن متابعة الدورات التي ستقام بمركز الابتكار اللغوي في جامعة حلوان من مراكز جميع الجامعات المشار إليها والتي تم تجهيزها بأجهزة مثيلة .

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وعلى جانب آخر وفى إطار التحول و التمكين الرقمي في المجتمع والرؤى المستقبلية لتعلم افضل تنظم كلية التربية بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث المؤتمر الدولي الثاني والعلمى التاسع عشر لكلية التربية بعنوان اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى للتعليم ويرأس المؤتمر الأستاذ الدكتور إيهاب حمزة عميد الكلية، ومقرر المؤتمر الأستاذ الدكتور إيمان صلاح الدين وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وذلك فى شهر فبراير المقبل .

و يقدم المؤتمر أفكارا ورؤى حول مستقبل التعليم فى ظل التحول الرقمي واقتصاد المعرفة لخلق تعليم وتعلم يرتقى بشخصية المتعلم ويمكنه من اللحاق بركب التكنولوجيا، ويهدف المؤتمر إلى تشجيع الحركة العلمية بين المؤسسات العلمية والجامعات والمراكز البحثية لبناء جيل من الباحثين قادر على التنافس في مجال التمكين الرقمي، والارتقاء بمستوى البحث العلمي خاصة البحوث التطبيقية المرتبطة باقتصاد المعرفة والتمكين الرقمي في التعليم، و يلقى الضوء على التجارب الدولية والعربية حول التطورات والابتكارات في مجال اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى، كما يهدف المؤتمر الى عرض تطبيقات التكنولوجيا الحديثة فى التعليم والتعلم والتقويم وبناء الوعي بثقافة التقويم كمدخل لجودة التعليم والتمكين الرقمى فى دعم فئات المتعلمين

وتدور محاور المؤتمر إلى التداخل بين اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى، البيئات الداعمة له في التعليم، آليات اقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى وتأثيرها على المتعلم، التطبيقات الذكية لاقتصاد المعرفة والتمكين الرقمى.