شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوات استعداد المدارس الثانوية للامتحان الإلكترونى لـ"2 ثانوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت مصادر مسئولة، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطوات استعداد المدارس الثانوى للامتحان الإلكترونى للصف الثانى الثانوى، والذى يبدأ 11 يناير الجارى، مضيفة فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مسئولى التطوير التكنولوجى فى الإدارات والمديريات التعليمية اختبروا البنية التكنولوجية فى المدراس وتم عقد ورش عمل والسماح للأجهزة بالدخول على شبكة الـ"wi fi" بالمدرسة وتحديث برامج التابلت للطلاب لتشغيل التابلت بمجرد دخوله على منصة الامتحان، كما تم توجيه الطلاب بإزالة الألعاب من على الأجهزة وأى باسوورد من حروف أو أرقام لتهيئة التابلت للامتحان الإلكترونى، مع مخاطبة الشركة المختصة بشأن تسريع الإنترنت وعدم انقطاعه من المدارس.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم إتاحة تسليم طلاب الصف الثانى الثانوى الكروت الخاصة بكلمات السر للدخول على المنصة الإلكترونية للاختبارات، كذلك أكوام الجلسات الاختيارية لكل مادة على أن يتم طباعتها بالمدارس وتسليمها للطلاب، وشددت الوزارة التربية على مديرى التعليم العام والثانوى بالإدارات التعليمية، بالمرور على المدارس الثانوية والتأكد من طباعة الأكواد وتسليمها للطلاب .

وأكدت وزيارة التربية والتعليم، على أن يتم موافتهم بأى تعديلا فى بيانات الطلاب "الاسم، اللغة الاولى، اللغة الثانية، التخصص" قبل بدء الاختبارات بوقت كافٍ حتى يتسنى العمل على حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية بالاختبارات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قررت عقد اختبارات ورقية لطلاب الصف الثانى الثانوى العام، بامتحان يناير المقبل فى المدارس الخاصة التى لم تقم بتجهيز البنية التكنولوجية، وذلك حتى لا تتعطل آلية الامتحان ويتمكن الطلاب من تأدية الامتحانات بصورة سليمة، خاصة أن هناك عددًا من المدارس الخاصة ما زالت غير مجهزة تكنولوجيًا بالصورة الكافية، كما قررت عقد امتحانات الصف الأول الثانوى العام يناير المقبل ورقيًا، مع أداء طلاب الصف الثانى الثانوى العام امتحاناتهم إلكترونيًا على التابلت، مع تكليف المدارس الخاصة بتركيب جهاز راوتر للوصول إلى منصة الامتحان الإلكترونى.