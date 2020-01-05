كاميرات مراقبة وتسجيل إلكترونى.. أبرز ملامح تطوير سوق برقاش لحماية الجمال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى محافظة الجيزة أعمال تطوير لسوق برقاش لتجارة وتوزيع الجمال، بمنشأة القناطر، والذى يعد السوق الأول لتجارة الجمال بمصر ويحظى بشهرة عالمية، ويهدف المشروع لحماية الجمال ورصد كل ما يتم داخله، بالإضافة إلى تحسين الخدمات الموجودة بالسوق، حيث يجرى تنفذ أعمال تطوير للمبنى الإدارى للسوق المكون من دورين. ويعرض الخليج 365 أعمال تطوير السوق التى جرى تنفيذها:

ويعرض الخليج 365 أعمال تطوير السوق التى جرى تنفيذها: 1. تخصيص دور لوحدات الإسعاف والمطافئ ونقطة شرطة. 2. تخصيص دور لإدارة السوق ومكاتب العاملين وقاعة اجتماعات. 3. تطوير الوحدة البيطرية للسوق والبوابة الرئيسية. Advertisements 4. تزويد السوق بنظام كاميرات المراقبة. 5. ربط نظام المراقبة بالمحافظة لعدم التعدى على الحيوانات. 6. تسجيل رواد السوق من المصريين والأجانب من خلال دفاتر معتمدة واخطار الجهات الأمنية. 7. ميكنة جميع الخدمات المتنوعة بالكامل مع تسليم المحافظة ومركز المدينة نسخة من النظام الإلكترونى. 8. تسجيل لماشية وترقيمها إلكترونيًا. 9. التحليل لجميع الحيوانات الواردة من الخارج أو تربية المراعى المصرية.

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