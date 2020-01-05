شكرا لقرائتكم خبر عن ​13 يناير.. ​الاختبارات التحريرية التمهيدية ف​ى مسابقة القراءة الحرة بالأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المديرية 1. محمد أنور محمد اسماعيل مطروح 2. سعد علي إبراهيم الشافعي مطروح 3. محمد عبد العال حسن هاشم مطروح 4. سامي سالم محمد عبيد مطروح 5. المأمون أحمد عبد العاطي الصباغ مطروح 6. محمد إبراهيم السيد القطان مطروح 7. عيد حمدي أمين قحيف الغربية 8. محمد عطية السعداوي العربي الغربية 9. محمد أحمد أحمد عبد الله الغربية 10. أحمد عبد الفتاح محمود فريج الغربية 11. يحي عبد العزيز محمد سلام الغربية 12. جمال عبد الحميد حسن الشورة الغربية 13. القطب عبد النبي محمد أبو جوهر الغربية 14. نادر أحمد عبد الرحمن الفقي الغربية 15. أحمد سعد أحمد الغول الغربية 16. خالد محمد يوسف شلبي الغربية 17. ياسين محمد السيد أبو فرج الغربية 18. رضا إبراهيم أحمد الصاوي الغربية 19. محمد السيد عبد السلام المسيري الغربية 20. أشرف السيد جاد السماحي الغربية 21. ياسر حلمي محمد أبو غياتي الغربية 22. رضا محمد ولي الدين عبد العاطي الغربية 23. حسين علي حسين حشاد الغربية 24. عبيدة رمضان محمد البربري الغربية 25. حاتم أبو بكر محمد ابراهيم طبق الغربية 26. علي إبراهيم أحمد جحا الغربية 27. يحي سيد أحمد إبراهيم محمد فايد الغربية 28. ربيع قطب علي الصردي الغربية 29. صلاح الدين محمد أمين الفطاطري الغربية 30. ياسر سعيد عبد المغني عبد العال الغربية 31. محمود عبد الفتاح عبد الرحمن الملاح الغربية 32. عبد الرحيم ماهر عبد الرحيم عبد المجيد الغربية 33. محمد رمضان محمد النجار الغربية 34. يوسف بيومي حامد قشقوش الغربية 35. محمد إبراهيم بسيوني الشوارب الغربية 36. مدحت محمد الشرقاوي الغربية 37. عبد الله صالح عبد الله عطية الغربية 38. محمود أحمد عبد المنعم السجاعي الغربية 39. أحمد ممدوح زكريا شيص الغربية 40. خليل حسن خليل عمرو الغربية 41. أشرف أحمد بدوي شلبي الغربية 42. حسن عبد العزيز حسن شريف الغربية 43. صبري حلمي محمد محمد أبو غياتي الغربية 44. محمد السيد محمد شعبان الغربية 45. أحمد محمد يوسف خليل الغربية 46. أحمد زكريا جزر بلضم الغربية 47. أحمد عبد الجواد إبراهيم أبو كلاب الغربية 48. محمد سعيد أحمد سلامة الغربية 49. أيمن حسين عبد الباقي أبو المجد الغربية 50. عادل مسعد جاد الرب أحمد السواح دمياط 51. عمر رجب عبد الحكيم جودة دمياط 52. سعد السيد سعد حسن دمياط 53. رمضان عوض محمد جاد الحق دمياط 54. هاني عنتر إبراهيم زكي السباعي دمياط 55. محمد منصور عثمان عبد الرحمن القليوبية 56. عمرو يوسف مصطفى يوسف القليوبية 57. طه مهدي عبد الرحمن عفيفي القليوبية 58. أيمن يحي السيد نصار القليوبية 59. عبد الجواد عبد الفتاح عبد الجواد القليوبية 60. مسعود سيد محمد حسن القليوبية 61. أحمد محمد عبد الهادي هندي القليوبية 62. محمد أحمد السيد اسماعيل القليوبية 63. نادر جمال عبد المنعم عبد العال القليوبية 64. أيمن محمد عبد اللطيف عبد الفتاح جمعة القليوبية 65. مصطفي عبد المؤمن محمد عبد المؤمن القليوبية 66. هاني مسعد عبد الحميد صوابي القليوبية 67. عمرو حسن عفيفي غلوان القليوبية 68. محمود عبد المنعم أحمد عبد المنعم الفران القليوبية 69. أيمن جلال أحمد جاد الله القليوبية 70. رضا شريف عبد المقصود عبد الرحيم القليوبية 71. محمد فتحي سيد سليمان محمد القليوبية 72. أشرف محمد محمود حشاد القليوبية 73. عبد الرحمن الطوخي عبد الرحمن عقل القليوبية 74. السيد أحمد عبد النبي عبد الوهاب القليوبية 75. ياسر السيد بيومي السيد القليوبية 76. وائل محفوظ عبد الله المرصفاوي القليوبية 77. السيد توفيق حسين نصار القليوبية 78. عبد الرحمن علي عبد الرحمن قابليل القليوبية 79. محمد سعيد محمد سيد القليوبية 80. يوسف السيد محمد عمر القليوبية 81. هاني أحمد محمد يوسف القليوبية 82. يوسف حلمي عبد الغني حسين القليوبية 83. محمد عبد الصادق أحمد البحر الأحمر 84. علي عبد اللطيف حبيب خليف البحر الأحمر 85. أحمد عبد الغني محمد يوسف البحر الأحمر 86. عبد الفتاح محمد عبد الحميد البحر الأحمر 87. عبد الباسط عيسي محمد عكاشة البحر الأحمر 88. محمود رمضان أحمد محمود البحر الأحمر 89. إبراهيم فؤاد كامل عرابي البحر الأحمر 90. مصطفي عبد المعطي سيد أحمد هاشم جنوب سيناء 91. باسم سليمان عبد الصادق جبر جنوب سيناء 92. جاد الحق عبد العاطي جاد الحق جنوب سيناء 93. محمد صلاح عويس محمد بنى سويف 94. محمد علي عبد الجواد محمد بنى سويف 95. مصطفي حسن أحمد أبو المكارم بنى سويف 96. ماجد معوض مبروك عباس بنى سويف 97. عبد الله خير الله أبو شناف صالح بنى سويف 98. محمد شعبان محمد حسين بنى سويف 99. هاني حمادة علي عبد العزيز بنى سويف 100. ربيع محمد عبد الرحيم محمد بنى سويف 101. عبد الرحمن عبد العاطي عبد الفتاح محمد بنى سويف 102. يس عبد التواب محمود عوض بنى سويف 103. حسين سعد حسين علي فراج بنى سويف 104. أحمد صابر محمد أبو العلا بنى سويف 105. حسين أحمد حسن حفني بنى سويف 106. عبد الله طه عبد الله محمد بنى سويف 107. سيد عبد اللطيف محمد محمد حسانين بنى سويف 108. مشهور علي شعبان ابراهيم بنى سويف 109. محمود محمد محمود محمد بنى سويف 110. أيمن كمال محمد أحمد بنى سويف 111. مصطفي محمود موسى علي بنى سويف 112. مصطفي محمد محمد أحمد بنى سويف 113. أسامة عبد العظيم أحمد سيد بنى سويف 114. ربيع عبد العظيم عبد اللطيف عبد التواب بنى سويف 115. أحمد رشاد عبد المنعم سيد أحمد بنى سويف 116. أحمد حمدي محمود السيد بنى سويف 117. طه محمد السيد حسن بنى سويف 118. جمعة عبد التواب سيد عبد الهادي بنى سويف 119. عطية الأمير حسين محمد بنى سويف 120. محمود صالح محمود محمود محمد بنى سويف 121. أحمد عبد اللهي أحمد محمد بنى سويف 122. أحمد رمضان محمد عبد الحكيم بنى سويف 123. أحمد حسن موسى علي بنى سويف 124. محمد دياب عبد الوهاب السيد بنى سويف 125. أحمد سيد محمد درويش بنى سويف 126. مصطفي كمال صبحي عبد التواب بنى سويف 127. إسماعيل محمود محمد سليم قنا 128. عبد المطلب محمود سليم قنا 129. أحمد محمد ريان قنا 130. محمد عبد الموجود أبو الفضل قنا 131. بركات عثمان عبد اللاه قنا 132. حسين السيد أحمد موسى قنا 133. محمد محمود عبد الرازق قنا 134. نصر حسن أحمد قنا 135. عمر أبو السباع فهمي قنا 136. عمر الطيب عبد الراضي قنا 137. أسامة جاد الرب محمود قنا 138. أسامة شعبان عبد الصبور قنا 139. عبد الرؤوف السيد أحمد يوسف قنا 140. محمد عبد الله محمد علي قنا 141. مصطفي محمود علي نجيب قنا 142. عطيتو عبد الراضي علي قنا 143. عبد الستار عبد الوهاب مصطفي قنا 144. محمد سيد محمد إبراهيم قنا 145. ضاحي كمال الدين أمين قنا 146. بهاء لقمان محمد قنا 147. الطاهرمحمد عبيد قنا 148. ياسر السعيد علي نور الدين كفر الشيخ 149. فتحي محمد محمد المرسي كفر الشيخ 150. أحمد محمد عبد الفتاح عبد الحميد كفر الشيخ 151. عبد الله جمال علي نصار كفر الشيخ 152. أحمد بسيوني عبد الرؤف يوسف كفر الشيخ 153. رزق حجاج حسين رزق كفر الشيخ 154. أحمد فتحي فرحات عبد العزيز كفر الشيخ 155. محمد وفيق مصطفي شتا كفر الشيخ 156. يوسف أبو السعود يوسف الشال كفر الشيخ 157. عادل سعد أحمد نواية كفر الشيخ 158. أحمد ضيف الله سعد جاويش كفر الشيخ 159. بسام علي عطية أحمد مصطفي كفر الشيخ 160. حمادة محمد عبد المنعم العنتبلي كفر الشيخ 161. محمد مصباح محمد الشبراوي كفر الشيخ 162. أحمد عبد الحليم محمود بدران كفر الشيخ 163. سامي حسن سيف عثمان كفر الشيخ 164. محمد السيد أحمد جمعة كفر الشيخ 165. بسيوني عبد الحليم محمود بدران كفر الشيخ 166. علي عبد الستار محمد مصطفي كفر الشيخ 167. فتح الله عبد المنعم محمد غنام كفر الشيخ 168. إبراهيم عبد المؤمن خليل مجر كفر الشيخ 169. عبد الستار ممدوح عبد الستار حسونة كفر الشيخ 170. عصام رضا بدران محمد كفر الشيخ 171. محمد محمد عبد اللطيف مصطفي كفر الشيخ 172. صبحي حامد عبد الفتاح أبو زامل كفر الشيخ 173. محمد إبراهيم هارون عيسى كفر الشيخ 174. أيمن فوزي محمد حجاج كفر الشيخ 175. محمد مصطفي إبراهيم بكري كفر الشيخ 176. ربيع عبد النبي محمد محمد شوشة كفر الشيخ 177. وحيد محمد عوة حسن كفر الشيخ 178. أسامة حمادة عبد القادر حمادة كفر الشيخ 179. ربيع جمعة زكريا حمد فرج كفر الشيخ 180. أحمد محمد راشد محمد كفر الشيخ 181. محمد أحمد عصمت الأحول كفر الشيخ 182. سعد اسماعيل علي بربوش كفر الشيخ 183. أحمد فتحي السيد سلامة مطاوع كفر الشيخ 184. علي يوسف مرسي يوسف كفر الشيخ 185. محمد عطية محمود محمود عطية كفر الشيخ 186. أشرف عطا شحاتة قطب أسيوط 187. عبد السلام محمد عبد اسلام أسيوط 188. هاشم حسين محمد جاد الله أسيوط 189. أحمد شحاتة أحمد عبد العال أسيوط 190. عاطف حسين جابر حسين أسيوط 191. مصطفي حسن أبو زيد حسين أسيوط 192. طه سيد سيد محمد أسيوط 193. ياسر جمال ثابت قطب أسيوط 194. جمال علي محمد سيد أسيوط 195. خالد حسن عبد الرحيم أحمد أسيوط 196. صابر علي عبد الحليم مصطفي أسيوط 197. مصطفي عمر محمد عبد الحافظ أسيوط 198. ضياء الدين محمد عبد الحميد أسيوط 199. زكريا عثمان عباس أسيوط 200. يونس خلف يونس اسماعيل أسيوط 201. عثمان أحمد حسين فرغلي أسيوط 202. جمال حسن عمر أحمد أسيوط 203. وليد عثمان عبد الرحمن عثمان أسيوط 204. أحمد عبد المعز عبد الرحمن سيد أسيوط 205. محمود عبد المعز عبد الرحمن سيد أسيوط 206. أسامة جمال مصطفي قطب أسيوط 207. محمد عبد المعز عبد الرحمن سيد أسيوط 208. محمود علي بيومي عبد الحافظ أسيوط 209. عيد علي خليفة حسن أسيوط 210. أحمد محمد أحمد محمد أسيوط 211. محمد عمر خليفة حسن أسيوط 212. محمد علي أحمد محمد أسيوط 213. محمود حسن محمود حسن أسيوط 214. أحمد رجب حسن خليل أسيوط 215. أحمد عبد الجواد عليان عبد القادر أسيوط 216. محمد مبروك عبد الناصر مبروك أسيوط 217. أحمد عبد الجواد حسن دويب أسيوط 218. عبد المجيد أبو بكر عبد المجيد أسيوط 219. محمد أحمد خليفة حسن أسيوط 220. شعراوي محمد شعبان أسيوط 221. عصام ثابت صبرة سليمان أسيوط 222. حسن متولي عبد الرحمن أسيوط 223. محمود لطفي سيد محمد الأقصر 224. محمد عبد الرؤف محمد معتوق الأقصر 225. إسلام محمد أحمد علي الأقصر 226. فراج حجازي سليم محمد الأقصر 227. يوسف محمد عبد العزيز محمد الأقصر 228. عبد الله سيد أحمد عبد الحليم الأقصر 229. عبد الرحيم محمد أحمد إبراهيم الأقصر 230. علي محمود طه يونس الأقصر 231. عرفات عبد الراضي عبد اللاهي الأقصر 232. أحمد فهمي خير عبد النعيم الأقصر 233. محمد يوسف أحمد حسن الأقصر 234. سيد محمود جاد الرب الأقصر 235. حسن عبد الكريم حسن عسران الأقصر 236. أحمد خليل عراقي محمد الأقصر 237. عبد الله حسن عبد الله بشير الأقصر 238. علي عبد السلام محمدين أحمد الأقصر 239. محمود عبد الحميد حامد عبد الله الأقصر 240. محمد علي أبو الوفا جاد الرب الأقصر 241. محمد محمود بدري الضوي الأقصر 242. هيثم حسن علي بكري الأقصر 243. أدهم محمود مصطفي محمد الأقصر 244. محمد علي أحمد علي الأقصر 245. حسين عبد العزيز محمد طلب الأقصر 246. أشرف محمد أحمد محمود الأقصر 247. مصطفي محمد أحمد البيومي الأقصر 248. نوبي محمد أبو بكر محمد الأقصر 249. محمود عبد الدايم علي سليمان الأقصر 250. سيد أحمد علي محمود محمد الأقصر 251. الحسين أحمد محمد رمضان الأقصر 252. حسن منصور محمد أحمد الأقصر 253. حسين عبد الستار عبد الرحيم حسين الأقصر 254. محمد السيد حسن أحمد الأقصر 255. العادلي حسن عبد الرحمن محمد الأقصر 256. محمد حسن عبد الباسط محمد الأقصر 257. محمد إبراهيم محمد إبراهيم الأقصر 258. محمود علي أحمد إبراهيم الأقصر 259. أحمد محمد عيد سيد أحمد الأقصر 260. عبد المنصف عوض إبراهيم عوض الأقصر 261. كمال عبد الحكيم محمد خيل الأقصر 262. مصطفي عبد الفراج أحمد محمود الأقصر 263. محمد عبد العزيز مرسي إسماعيل الأقصر 264. أحمد جابر حسن حسنين الأقصر 265. محمد نوبي حسين إبراهيم الأقصر 266. أحمد عبد الحميد محمد أحمد الأقصر 267. فتحي عبد الرؤوف الضوي عبيد الأقصر 268. حمادة عبد اللطيف محمد أحمد الأقصر 269. أبو الحسن عبد الحميد حزين محمد الأقصر 270. خميس السيد سيد أحمد آدم الأقصر 271. أحمد الطيب سليم أبازيد سليم الأقصر 272. أبو العباس أحمد محمد حسين الأقصر 273. صبري عبد الستار عبد الحكيم أحمد الأقصر 274. كمال عباس حفني أحمد الأقصر 275. عبد الرحيم محمود محمد علي الأقصر 276. أحمد أحمد أبو العلا أحمد الأقصر 277. بكر إبراهيم محمود إبراهيم الأقصر 278. أحمد سيد ياسين محمد الأقصر 279. الحسن علي حسن أحمد الأقصر 280. ياسر محمود محمد محمد الجيزة 281. رامي محمد محمد عطوة الجيزة 282. مبروك وجيه مبروك عبد العال الجيزة 283. حامد معوض حجازي محمد الجيزة 284. موسي صدقي أحمد موسي الجيزة 285. عماد محمد السيد علي الجيزة 286. مختار جلال السيد أبو عجيلة الجيزة 287. عبد الكريم حسن عبد الكريم الجيزة 288. طه محمود طه حسن الجيزة 289. أحمد عبد السعيد محمد محمود الجيزة 290. كارم رضوان حافظ محمود الجيزة 291. محمود محمد مندوه محمد بركات الجيزة 292. صالح محمد أحمد عبد العزيز الجيزة 293. السعيد السيد السعيد البيلي الدقهلية 294. علي عبد النبي السيد علي الدقهلية 295. إبراهيم محمد إبراهيم المنسي الدقهلية 296. عبد الله عبد الكريم رجب الدقهلية 297. أشرف عبد الله الحفني العدل الدقهلية 298. محمد حسين إبراهيم أحمد جاد الله الدقهلية 299. عمر محمد مصطفي مصطفي الدقهلية 300. سامي جمال الدين حسن عيسي الدقهلية 301. عبد الله محمد مصطفي محمد الدقهلية 302. نايف صديق مجاهد عبد الحليم الدقهلية 303. وليد السيد عبد المعطي الدقهلية 304. محمد السيد محمد عوضين الدقهلية 305. إبراهيم محمود طلبة عبده الدقهلية 306. إبراهيم ثروت إبراهيم مصطفي الدقهلية 307. عبد الوهاب عادل عبد الوهاب الدقهلية 308. محمد مصطفي أنور مصطفي الدقهلية 309. أحمد فوقي إبراهيم البسيوني الدقهلية 310. محمد جودة عيد إبراهيم الدقهلية 311. علي محمد إبراهيم إبراهيم الدقهلية 312. أحمد إبراهيم هلال وهدان الدقهلية 313. أحمد السيد أبو اليزيد السيد الدقهلية 314. جمال إبراهيم أحمد إبراهيم الدقهلية 315. عابد محمد البكري أحمد الدقهلية 316. محمد أحمد محمد نجم الدقهلية 317. سامح السعيد شلبي شلبي الدقهلية 318. عبد الله مصطفي محسوب أبو العز الدقهلية 319. محمد أحمد السيد أحمد الدقهلية 320. أشرف محمود عطية أحمد الدقهلية 321. عاطف محمد مهدي السيد الدقهلية 322. فتحي عبد اللطيف الشحات مندور الدقهلية 323. السيد محمود محمد عوض الدقهلية 324. حسين عبد الفتاح إبراهيم شادي الدقهلية 325. السيد بركات محمد المتولي الدقهلية 326. أحمد وديع الدسوقي الدسوقي الدقهلية 327. مصطفي محمد جمعة مصطفي الدقهلية 328. طارق عبد الفتاح محمود متولي الشرقية 329. خالد محمد عطية إسماعيل الشرقية 330. إبراهيم محمد محمد إبراهيم الشرقية 331. هاني أحمد عطية محمد الشرقية 332. عبد العزيز جبر السيد خليل الشرقية 333. الشحات فتحي إسماعيل حسن الشرقية 334. إبراهيم عبد المنعم السيد خليفة الشرقية 335. رمضان علي محمد علي بسيوني الشرقية 336. محمد عطية مصلحي محمد العزوني الشرقية 337. أحمد عبد المالك أحمد عبد الحليم الشرقية 338. محمد عبد الفتاح محمد محمد الشرقية 339. علي محمد علي محمد الحرايري الشرقية 340. عبد الرحمن السيد أحمد محمد الشرقية 341. أيمن صبري حسين سليمان الشرقية 342. محمد سعيد مصطفي عبد الكريم الشرقية 343. أحمد سعيد أحمد جاب الله الشرقية 344. محمد محمد أحمد سويلم الشرقية 345. محمد مصطفي كامل مصطفي الشرقية 346. عمر عبد العظيم محفوظ عطية الشرقية 347. علي عبد الرحمن علي محمد محمد الشرقية 348. محمود محمد أحمد سويلم الشرقية 349. مشهور أحمد ضرار سوهاج 350. ياسر محمد عبد الغفار سوهاج 351. عزت حسن سليمان حسين سوهاج 352. جمال السيد سليمان سوهاج 353. محمد أحمد محمد صبرة سوهاج 354. ياسر جابر عوض عبد الرحمن سوهاج 355. حسن رمضان حسن محمد سوهاج 356. عمر السيد أحمد عمر سوهاج 357. عمر أحمد محمد محمد سوهاج 358. إبراهيم محمد بكر عمران سوهاج 359. محمد محمد عبد العال أبو زيد سوهاج 360. خالد أحمد يوسف حسين سوهاج 361. محمود أحمد يوسف حسين سوهاج 362. محمد عبد البصير حسن سوهاج 363. محمد صابر عبد العال همام سوهاج 364. محمود ياسين حسن سيد سوهاج 365. حسن أحمد حسين محمد سوهاج 366. محمد عمران السيد محمد سوهاج 367. هلال شعبان علي سوهاج 368. حسن عبد المنعم أحمد حسين سوهاج 369. حمدان أحمد نور محمود سوهاج 370. اليوسفي عبد الوارث مرسي سوهاج 371. ناصر غريب محمد علي السويس 372. بدري مرسي نور محمد القاهرة 373. محمد الأمير عثمان جاد الكريم القاهرة 374. محمد عبد المحسن إبراهيم عبد المحسن القاهرة 375. شداد محمد عبد التواب عبد الوهاب القاهرة 376. ميمي جمال شتا غانم القاهرة 377. طه علي طه محمد القاهرة 378. طه محمد عبد الفتاح محمد القاهرة 379. عبد الله عبد الرؤف حمزة القاهرة 380. أحمد محمد السيد عبد المجيد القاهرة 381. حمدي حسين محمد عويس القاهرة 382. أحمد رضوان زيدان رضوان القاهرة 383. إبراهيم مسعد عبد الحميد القاهرة 384. سعد عبد الحميد حسن سعد القاهرة 385. محمد نور الدين أحمد القاهرة 386. معروف صلاح عبد المنعم أحمد القاهرة 387. هاني محمد عبد اللطيف موسى القاهرة 388. محمود طه عطية محمود القاهرة 389. محمد عنتر محمد بدري القاهرة 390. هواري محمد عبد المعز القاهرة 391. رمضان محمد عبد الغفار خاطر القاهرة 392. محمد محروس علي بخيت القاهرة 393. السعيد عبد العظيم موسى السيد القاهرة 394. عباس فتحي عباس صالح القاهرة 395. أحمد محمد أحمد إبراهيم السنكري القاهرة 396. أبو بكر سليمان سليمان محمد القاهرة 397. محمد أحمد محمود أغا القاهرة 398. أيمن فتحي عبد الحميد حمد القاهرة 399. طاهر السيد عبد الفتاح عيسى القاهرة 400. أحمد رضوان محمد وزيري القاهرة 401. سيد عنتر صابر أبو العلا القاهرة 402. مصطفي أحمد عبد العليم مرزوق القاهرة 403. صبري عبد الباقي علام القاهرة 404. محمد زغلول محمد عبد المعبود القاهرة 405. محمد محمود سيد أحمد طه القاهرة 406. أحمد يونس أحمد عبد الغني القاهرة 407. حامد نصر محمد عبد الله القاهرة 408. ربيع عبد الرازق أحمد القاهرة 409. حمادة جابر قناوي القاهرة 410. حسن محمد عبد المعبود القاهرة 411. محمد علي أحمد عبد الحليم القاهرة 412. سيد العزب محمد محمود القاهرة 413. محمود خليل سيد خليل القاهرة 414. محمود أحمد محمد أحمد حاج القاهرة 415. سعد عطية سعد السيد القاهرة 416. إبراهيم محمد إبراهيم علي القاهرة 417. أحمد محمد محمد إبراهيم القاهرة 418. حسن محمد حسن جمعة شمال سيناء 419. عبد الفتاح أحمد اسماعيل الكريمة شمال سيناء 420. السيد المهدي المهدي عميرة شمال سيناء 421. عبد الرحمن محمد عبد العزيز الشريف شمال سيناء 422. أشرف محمد جمعة شمال سيناء 423. موسى محمد محي الدين الهواري شمال سيناء 424. وليد محمد علي كرسون البحيرة 425. بسام السيد مبروك البحيرة 426. محمد عبد الله يسين عبد الحميد البحيرة 427. أشرف فرحات عبد الحميد البحيرة 428. محمد فوزي عبد المنعم إبراهيم البحيرة 429. عبد اللاه أحمد أحمد حسين البحيرة 430. طارق حلمي مبروك أبو المكارم البحيرة 431. حامد خليفة إبراهيم عيسوي البحيرة 432. محمد رجب حسن أحمد البحيرة 433. رمضان عطية مطاريد البحيرة 434. حاتم فؤاد إبراهيم مزروع البحيرة 435. رأفت عبد الكريم حسن البحيرة 436. علي عبد الهادي محمد علي العسال البحيرة 437. محمد عثمان السعيد عيسي البحيرة 438. محمود إبراهيم أحمد حنفي البحيرة 439. مصطفي إبراهيم أحمد حنفي البحيرة 440. سعيد محمد سعد عيسى البحيرة 441. سعد محمد سعد عيسى البحيرة 442. عبد الحميد محمد السنهوري البحيرة 443. عماد محمد محمد هيبة البحيرة 444. محمد طلعت مهدي المنيا 445. أحمد منصور عبد الولي المنيا 446. مغربي عثمان مغربي المنيا 447. خالد محمد عزيز الدين المنيا 448. مختار ربيع محمد الطويل المنيا 449. محفوظ خطاب محمد خطاب المنوفية 450. محمد إبراهيم يوسف إبراهيم المنوفية 451. أحمد مشحوت محمد حسان المنوفية 452. هشام أحمد عبد الجواد المنوفية 453. محمد سعيد جابر أحمد المنوفية 454. عاطف محمود عبد العزيز سلام المنوفية 455. عاطف شحات عبد الحميد يوسف المنوفية 456. تامر عبد الباقي محمد عمارة المنوفية 457. محمد مرزوق محمد عبد المجيد المنوفية 458. محمد عبد القادر عبد السميع شعلان المنوفية 459. هاني عبد الهادي محمود أحمد المنوفية 460. محمد سعيد موسى رمضان المنوفية 461. أحمد حسن موسي عبد الله المنوفية 462. أيمن عبد المعطي حامد المنوفية 463. محمود محي الدين عبد الفتاح سليم المنوفية 464. محمد السيد عبد الغني أحمد المنوفية 465. حاتم عبد الخالق علي مصطفي المنوفية 466. أسامة أحمد عبد الرحيم سمك المنوفية 467. محمد جلال محمد سليمان المنوفية 468. عبد الله مصطفي الحليم المنوفية 469. محمد السيد محمد فرج المنوفية 470. أحمد عبد الهادي المنوفية 471. أحمد علي عبد الشافي المنوفية 472. عبد العزيز مشحوت عبد العزيز المنوفية 473. عباس عباس محمد بركات المنوفية 474. أشرف عادل جابر حسين المنوفية 475. ماجد عبد الرحيم يوسف المنوفية 476. سامح عبد السلام سليمان المنوفية 477. السيد عاطف السيد عبد النبي المنوفية 478. طارق محي الدين محمد المنوفية 479. ياسر محي الدين محمد المنوفية 480. أحمد سمير علي علي المنوفية 481. عاشور رزق مصطفي المنوفية 482. خالد عبد الفتاح عبد اللطيف المنوفية 483. محمد شعبان عبد الحليم المنوفية 484. أحمد محمد إبراهيم دربالة المنوفية 485. عمرو عيد مصيلحي المنوفية 486. خالد علي عبد القوي ناجي المنوفية 487. حمدي سيد شعبان محمد الفيوم 488. محمد محمود عبد الفتاح الفيوم 489. مصطفي حسين عبد التواب الفيوم 490. محمد أحمد عبد المعطي خليل الاسماعيلية 491. محمود السيد محمد سليمان الاسماعيلية 492. عدوي قوتشي سيد فرغلي الاسماعيلية 493. محمد حسين محمد إبراهيم عياد الاسماعيلية 494. فودة السيد أحمد فودة الاسماعيلية 495. محمود مصطفي حسن بدر أسوان 496. حازم مصطفي أحمد علي أسوان 497. مصطفي محمد أحمد جمعة أسوان 498. علي شعبان أحمد عثمان أسوان 499. تقادم زيدان حسين محمد أسوان 500. أحمد مجاهد عبد الرحمن عبد الله أسوان 501. محمود إبراهيم علي حسين أسوان 502. رمضان أمين حامد عبد الله أسوان 503. عبد الحميد جاد الرب عبد الله محمد أسوان 504. أحمد حسن محمد علي أسوان 505. سيد علي محمود حسان أسوان 506. عبد الحميد منصور خالد أبو الحسن أسوان 507. عيسى محمود عيسى علي أسوان 508. أبو الحسن أحمد السيد محمد عسران أسوان 509. محمود صابر آدم علي أسوان 510. أشرف عبد العال عبد المجيد عثمان أسوان 511. مرتضي عبد العزيز علي محمود أسوان 512. محمد عبد الصالح محمد عبد الصالح أسوان 513. محمد علي محمد الأمير أسوان 514. محي حسين إبراهيم محمد أسوان 515. نصر أحمد عبد النبي موسى أسوان 516. محمود فخر الدين موسى أسوان 517. علي أحمد حسن الوادي الجديد 518. أحمد علي سيد الوادي الجديد 519. أحمد حنفي أبو بكر الوادي الجديد 520. ريحان عبد العزيز عبد اللطيف الاسكندرية 521. يحي عبد الحميد طه اسماعيل الاسكندرية 522. عبده محمد عبده جزر بور سعيد 523. محمد مصطفي كامل طه بور سعيد 524. محمد علي علي ربيع بور سعيد 525. أحمد حسن مصطفي شاهين بور سعيد 526. يوسف الحسين يوسف بور سعيد 527. محمد مسعد حامد المليجي بور سعيد 528. محمد عوض محمد علي منصور بور سعيد 529. عبد القادر عبد الله سليم بور سعيد 530. إسلام عبد الرازق علي صالح بور سعيد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ​13 يناير.. ​الاختبارات التحريرية التمهيدية ف​ى مسابقة القراءة الحرة بالأوقاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.