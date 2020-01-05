شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: موجة عدم الاستقرار مستمرة لنهاية الأسبوع.. وانخفاض بالحرارة 4 درجات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار موجة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع، لافتًا إلى استمرار فرص سقوط الأمطار غدًا الأحد تكون متوسطة الشدة على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى.

وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن البلاد ستتعرض لموجة عدم استقرار جديدة بالأحوال الجوية تبدأ غدا الاثنين وتستمر لنهاية الأسبوع، وتتمثل فى نشاط للرياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار على مناطق متفرقة من شمال البلاد.

وناشد مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من استمرار الانخفاض الملحوظ فى درجات الحرارة بقيم تتعدى الـ4 درجات، موجهًا المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

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ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أمطارًا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحرى ونشاط للرياح على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط والطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، ويتكون الصقيع ليلا فى وسط سيناء وشمال الصعيد .

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا بالسواحل الشمالية الغربية، العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجات، وبالسواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء العظمى 18 درجة والصغرى 11 درجة، وبالوجه البحرى والقاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 8 درجات، وجنوب سيناء والغردقة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، وشمال الصعيد العظمى 17 درجة والصغرى 5 درجات، وبجنوب الصعيد وحلايب وشلاتين العظمى 18 درجة والصغرى 8 درجات.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، حذرت من تعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية بدأت الخميس الماضى واستمر حتى أمس السبت، حيث تتساقط الأمطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية تكون مصحوبه بحبات البرد على مناطق من السواحل الغربية وشمال الوجه البحرى، كما تمتد الأمطار متوسطة الشدة على مناطق من جنوب الوجه البحرى وشمال سيناء ومدن القناة .

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يصاحب ذلك انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على معظم الأنحاء لتكون أقل من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح من 4 لـ5 درجات مئوية، والطقس بارد نهارًا شديد البرودة ليلاً يصل لحد الصقيع أحيانا، كما تنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الاحساس بشدة برودة الطقس وتكون مثيرة للرمال والأتربة على الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة وتؤدى إلى اضطراب شديد فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط.