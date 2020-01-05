شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه اليوم عن مدينة شبين الكوم وضواحيها 6 ساعات لغسيل الشبكات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة المنوفية، أنه سيجرى قطع المياه عن مدينة شبين الكوم وضواحيها اليوم الأحد الموافق 5/1/2020 من الساعة التاسعة وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر من اليوم نفسه، وذلك لتنفيذ البرنامج الخاص بالغسيل.

ونوهت الشركة، فى بيان لها، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى ستقوم بقطع المياه يوم الأحد من الأسبوع الأول والثالث من كل شهر لتنفيذ عملية غسيل الشبكات.

وطالبت الشركة المواطنين توفير كافة احتياجاتهم من المياه بسبب الانقطاع.

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يذكر أن عمرو طلبة، ممثل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان، طمأن وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، بشأن الجهود المبذولة بمشروع محطة وشبكات مياه الحامول، بمحافظة المنوفية والتى من المقرر الانتهاء منها أول فبراير 2020، مؤكدًا أن هذا المشروع من شأنه أن يحقق طفرة.

كما استمع الوفد لشرح مفصل بشأن المشروع ومكوناته من (المأخذ - بيارة المياه العكرة – مبنى طلمبات العكرة والمرشحة – بئر التوزيع – عدد (2) مروق – مبنى المرشحات – عدد (2) خزان أرضى – مبنى الكيماويات – مبنى اسطوانات وحقن الكلور – خزانات الشبة السائلة – مبنى الشبة – مبنى طلمبات الروبة – حوض التركيز – أحواض التجفيف – مبنى المحولات – مبنى المولدات – مبنى المخزن والورشة – المبنى الإدارى – المسجد – السور).

وتضمن الشرح، أن المحطة تعمل بطاقة 600 ل/ث "مرحلة أولى" على مساحة 7 أفدنة، بإجمالى طول الشبكة 100كم.ط، وبتكلفة تقديرية 450 مليون جنيه، وقد تم نهو تنفيذ الأعمال المدنية بنسبة 85% والكهروميكانيكية بنسبة 60%.

وتفقد الأعضاء والمحافظ مبنى المياه المرشحة والطلمبات ومبنى المرشحات وصالة المواسير ومقر الديزل وأسطوانات الكلور وصالة التشغيل، حيث إن المحطة تخدم مدينة منوف وسرس الليان وجميع قرى مركز منوف، ويستفيد منها 380 ألف نسمة.