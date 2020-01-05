شكرا لقرائتكم خبر عن سفير الفاتيكان الجديد يصل القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وصل المطران نيقولاوس هنري، سفير الفاتيكان الجديد لمصر، إلى القاهرة، مساء السبت، وكان في استقباله العديد من المطارنة والرهبان والراهبات وقيادات الكنيسة الكاثوليكية في مصر.

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وقال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية والمتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر، إن قداسة البابا فرنسيس اختار المطران نيقولاس هنرى مارى دينيس سفيراً بابوياً بجمهورية مصر العربية، مضيفا أن السفير الجديد فرنسي الجنسية، وولد فى 5 أغسطس 1958، وسيم كاهناً 4 يوليو 1989، وسيم أسقفاً 6 يناير 2013، وكان السفير البابوى بجواتيمالا قبل تكليفه بالعمل في مصر.

وقدم المكتب الإعلامي الكاثوليكى بمصر التهنئة للمطران نيقولاس باختيار قداسة البابا فرنسيس له سفيرا للفاتيكان في مصر.

كان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان قرر نقل السفير البابوي السابق بمصر إلى كوستاريكا، بعد أربعة سنوات قضاها سفيرا لبلاده في القاهرة.