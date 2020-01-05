شكرا لقرائتكم خبر عن " القوى العاملة " تسلم 272 عقد لأصحاب الهمم و205 شهادات "أمان" بالعاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، جولاته الميدانية للمحافظات، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل للشباب، ولائقة لمتحدي الإعاقة ، وللفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، فضلاً عن رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعيا، ويقوم الوزير بزيارة للعاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، يشهد خلالها توقيع 40 اتفاقية عمل جماعية بصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي بأثر راجعي من أول يوليو 2019 لنحو28 ألفا و690 عاملا بـ 40 شركة قطاع خاص يعملون بها ، وذلك بحضور المحافظ الدكتور ممدوح غراب.

وأشار وزير القوي العاملة إلى أنه من المقرر أن يقوم خلال الزيارة بتوزيع 205 شهادات "أمان" على العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوي العاملة ، فضلا عن توزيع 272 عقد عمل لمتحدي الإعاقة ، وذلك بحضور وكيل الوزارة مدير المديرية مدحت الغمراوي ووكيل المديرية أحمد عبد الهادي .

وكان محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية، افتتح مؤخرا في جولته بالإسماعيلية الملتقى الأول للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بالمحافظة، والذي جاء تحت عنوان "فكرتك.. شركتك.. الفكرة.. الحلم"، وذلك بجامعة قناة السويس بحضور الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة، والدكتور أحمد زكي حسين نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وياسر سعيد مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية.

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وشهدت الجولة تكريم أصحاب 30 مشروعًا تم تنفيذها بالفعل وتحويلها من مجرد حلم إلى واقع ملموس، بالتعاون مع الجهات المانحة، فضلا عن تفقد الملتقى للمشروعات الجاري تمويلها، وأشادوا بالأفكار الإبداعية والخلاقة للشباب المصري التي من شأنها أن تسهم في تحسين أسهم الاقتصاد المصري، وخلق فرص عمل جديدة، مؤكدين أن شباب مصر هم أملها والركيزة الأساسية التي تعتمد عليها في مسيرتها التنموية في إطار خطة مصر الطموحة ورؤيتها الاستراتيجية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030.