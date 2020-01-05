شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. ترشيحات جامعة القاهرة لجوائز الدولة بينهم يحيى الفخرانى والجسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقر مجلس جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، ترشيحات كليات ومعاهد الجامعة لجوائز الدولة لعام 2019 التى تمنحها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا والمجلس الأعلى للثقافة، بأنواعها: النيل والتقديرية والرواد والمرأة التقديرية، وفى هذا الصدد يرصد الخليج 365 أسماء مرشحى الجامعة للحصول على جوائز الدولة بتصنيفاتها المختلفة.

ورشح مجلس جامعة القاهرة لجوائز النيل في مجال العلوم، كل من الدكتورة رشيقة الريدى للجائزة فى مجال العلوم الأساسية، والدكتور رضوان صدقى فرج فى مجال العلوم الزراعية، والدكتور محمد شريف عمر فى مجال العلوم الطبية، والدكتور سعد مجاهد الراجحى فى مجال العلوم الهندسية.

وفى جوائز النيل فى مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة، تم ترشيح كل من الدكتورة لطيفة إبراهيم النادى للجائزة فى مجال العلوم الأساسية، والدكتور مظهر فوزى عبدالله فى مجال العلوم الزراعية، والدكتور جلال الدين السعيد فى مجال العلوم الطبية، والدكتور أحمد محمد سليمان فى مجال العلوم الهندسية.

وبالنسبة لجائزة الدولة التقديرية فى العلوم، تم ترشيح كل من الدكتور عيد حسن عبدالرحمن ضحا للجائزة فى مجال العلوم الأساسية، والدكتور جمال الباروطى فى مجال العلوم الزراعية، والدكتورة ليلى عبدالمطلب سليم فى مجال العلوم الطبية، والدكتور ياسر مصطفى قدح فى مجال العلوم الهندسية.

وفى جائزة الدولة التقديرية للعلوم التكنولوجية المتقدمة، رشحت الجامعة كل من الدكتور أحمد جلال حلمى للجائزة فى مجال العلوم الأساسية، والدكتور أحمد محمود مصطفى أبو العنين فى مجال العلوم الزراعية، والدكتور وحيد حليم دوس فى مجال العلوم الطبية، والدكتور نبيل محمود عبد المنعم فى مجال العلوم الهندسية.

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وفى جائزة الرواد، أقر مجلس الجامعة ترشيح كل من الدكتورة نادية اسكندر زخارى للجائزة فى مجال العلوم الزراعية، والدكتور علاء الدين عبدالمعطي عيسى في مجال العلوم الزراعية، والدكتور حسام أحمد موافي في مجال العلوم الطبية، والدكتور فتحى حسن صالح في مجال العلوم الهندسية.

وبالنسبة لجائزة المرأة التقديرية، تم ترشيح كل من الدكتورة نجلاء عبد المنعم عبد الله للجائزة فى مجال الزراعة والعلوم الغذائية، والدكتورة مرفت وجيه مطر فى مجال الصحة والعلوم الصيدلية، والدكتورة سحر عبد المنعم عطية فى مجال المياه والطاقة والعلوم البيئية، والدكتورة نجلاء أنور الأهوانى فى مجال العلوم الإجتماعية.

وفى جائزة النيل للمبدعين المصريين التي يمنحها المجلس الأعلى للثقافة، أقر مجلس الجامعة ترشيح كل من الفنان الدكتور يحيى الفخرانى للجائزة فى مجال الفنون، والدكتور أحمد ابراهيم درويش فى مجال الآداب، والدكتور فتحى اسماعيل والى فى مجال العلوم الاجتماعية.

وفى جائزة النيل للمبدعين العرب، أقر مجلس الجامعة ترشيح كل من الفنان حسين الجسمى للجائزة من دولة الإمارات في مجال الفنون، والدكتور فتحى التريكى الأستاذ من دولة تونس فى مجال الآداب، والدكتور رضوان السيد من دولة لبنان فى مجال العلوم الإجتماعية.

وبالنسبة لجائزة الدولة التقديرية، ترشح جامعة القاهرة كل من الفنان أشرف زكى للجائزة في مجال الفنون، والدكتور عبدالله عبد الفتاح التطاوى فى مجال الآداب، والدكتور معتز سيد عبدالله فى مجال العلوم الاجتماعية.