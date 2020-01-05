شكرا لقرائتكم خبر عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 5/1/2020 بمحافظات مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا ويتكون الصقيع ليلا فى وسط سيناء وشمال الصعيد بالإضافة إلى سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الوجه البحرى ونشاط الرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط .

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وعلى البحر الأحمر شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 09 17

شبين الكوم 08 18

طنطا 08 17

دمنهور 09 17

الإسكندرية 10 17

بلطيم 10 17

مطروح 08 16

السلوم 09 15

سيوة 02 16

بورسعيد 10 17

دمياط 10 17

الزقازيق 09 16

الاسماعيلية 09 18

السويس 10 16

العريش 08 17

رفح 08 16

رأس سدر 13 16

نخل 05 16

نويبع 14 16

طابا 10 14

كاترين 00 11

الطور 09 18

شرم الشيخ 13 19

الغردقة 09 19

مرسى علم 10 17

الفيوم 08 16

بنى سويف 07 16

المنيا 06 17

أسيوط 05 17

سوهاج 06 17

قنا 06 18

الأقصر 07 18

أسوان 07 18

أبوسمبل 08 17

الوادى الجديد 07 17

شلاتين 16 21

ابو رماد 15 22

حلايب 16 19

رأس حدربة 17 20

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أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 14 25

المدينة 08 19

الرياض 08 18

المنامة 17 21

أبوظبى 19 28

الدوحة 17 24

الكويت 08 20

دمشق 04 12

بيروت 13 17

عمان 01 08

القدس 06 09

غزة 10 16

بغداد 06 16

مسقط 22 28

صنعاء 09 24

الخرطوم 12 25

طرابلس 12 15

تونس 08 16

الجزائر 05 14

الرباط 06 17

نواكشوط 13 26

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 01- 03

اسطنبول 04 07

اسلام اباد 06 14

نيودلهى 09 17

جاكرتا 26 31

بكين 05- 02

كوالالمبور 23 34

طوكيو 01 09

أثينا 03 11

روما 00 14

باريس 02 09

مدريد 01 12

برلين 01 04

لندن 06 09

مونتريال 10- 04-

موسكو 05- 00

نيويورك 01 05

واشنطن 02 08