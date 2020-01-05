شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الأحد 5/1/2020 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأحد ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا ويتكون الصقيع ليلا فى وسط سيناء وشمال الصعيد بالإضافة إلى سقوط أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الوجه البحرى .

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أيضا نشاط للرياح الجنوبية الغربية على أغلب الأنحاء مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط .

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وعلى البحر الأحمر شمالية غربية.

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الطقس فى الأردن

نهاراً: تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها الإعتيادية لمثل هذا الوقت من العام بحدود 6-7 درجات مئوية، ويسود طقس بارد وغائم مع هطول الأمطار أحياناً بأجزاء من شمال ووسط البلاد، ويتوقع تشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض فوق المرتفعات الجلية العالية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار والاتربة خاصة في جنوب وشرق المملكة، تعمل على تدني في مدى الرؤية الأفقية .



وفي خليج العقبة، الرياح: غربية معتدلة الى نشطة السرعة، و حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس بارداً إلى شديد البرودة، ويتوقع تراجع فرص هطول الأمطارعن اغلب المناطق بإستثناء المنطقة الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

تبقى الأجواء باردة وماطرة في مختلف المناطق ، وتكون الأمطار غزيرة أحياناً ، وفي ساعات الليل تبقى الفرصة سانحة لهطول أمطار متفرقة في معظم المناطق ، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة.