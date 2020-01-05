شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف بقيادة أمريكا يعلن وقوع هجومين قرب قاعدتين عراقيتين تستضيف قواته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن التحالف بقيادة أمريكا بوقوع هجومين قرب قاعدتين عراقيتين تستضيف قواته كما أعلن أن قوات التحالف تتعرض لنيران غير مباشرة بالمنطقة الخضراء ببغداد خارج منشآت تابعة للتحالف، كما كشف التحالف بقيادة أمريكا عن سقوط صواريخ قرب قاعدة بلد الجوية وأكد التحالف أنه لا إصابات في صفوفه جراء الهجمات، وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم تحديد 52 موقعا إيرانيا سيضربها الجيش الأمريكي إذا استهدفت إيران أي أمريكيين أو أصول أمريكية بحسب بيان نشره على حسابه الرسمي على تويتر.

وقال معاونان كبيران بالكونجرس لرويترز إن البيت الأبيض أرسل السبت اخطارا رسميا للكونجرس بشأن الضربة الجوية الأمريكية التى أمر بها الرئيس دونالد ترامب وأسفرت عن مقتل القائد العسكرى الإيرانى قاسم سليمانى يوم الجمعة، وأرسل الإخطار بموجب قانون صلاحيات الحرب الأمريكى الصادر فى عام 1973 الذى يلزم الإدارة بإخطار الكونجرس خلال 48 ساعة من تكليف القوات المسلحة بعمل عسكرى أو القيام بتحركات وشيكة.