شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: حددنا 52 موقعا إيرانيا سيضربها الجيش الأمريكى حال استهداف أى أمريكيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تم تحديد 52 موقعا إيرانيا سيضربها الجيش الأمريكي إذا استهدفت إيران أي أمريكيين أو أصول أمريكية بحسب بيان نشره على حسابه الرسمي على تويتر، وقال معاونان كبيران بالكونجرس لرويترز إن البيت الأبيض أرسل السبت اخطارا رسميا للكونجرس بشأن الضربة الجوية الأمريكية التى أمر بها الرئيس دونالد ترامب وأسفرت عن مقتل القائد العسكرى الإيرانى قاسم سليمانى يوم الجمعة، وأرسل الإخطار بموجب قانون صلاحيات الحرب الأمريكى الصادر فى عام 1973 الذى يلزم الإدارة بإخطار الكونجرس خلال 48 ساعة من تكليف القوات المسلحة بعمل عسكرى أو القيام بتحركات وشيكة.

ومن المتوقع أن تشرح الإدارة ملابسات العملية والصلاحيات التى اتخذ بموجبها هذا التحرك ونطاقه ومدته. ولم يصدر تعقيب من البيت الأبيض حتى الآن، وأوضح أحد المساعدين شريطة عدم نشر اسمه أن النسخة المرسلة للكونجرس سرية وإن من غير الواضح ما إذا كان البيت الأبيض سينشر نسخة أخرى غير سرية. ولم يرد البيت الأبيض حتى الآن على طلب للتعقيب.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى إن الضربة نفذت دون تفويض محدد من الكونجرس "وبدون مشورة مع الكونجرس".

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ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن منتظر الحسينى أحد قادة الميليشيات، إن صاروخين اثنين استهدفا المركبة التي كانت تقل قائد فيلق القدس قاسم سليمانى ونائب زعيم ميليشيا الحشد أبو مهدى المهندس بينما أصيبت السيارة الأخرى بصاروخ فقط.

وبحسب نشره موقع قناة "الحدث"،نقلاً عن "ديلى ميل"، فإن الصاروخين انطلقا من طائرة مسيرة من طراز ام كيو 9 هانتر كيلر MQ9 HUNTER KILLER أطلقت من مقر القيادة المركزية الأميركية فى قطر، وقتل فى الضربة قائد فيلق القدس فى الحرس الثورى الإيراني، قاسم سليمانى، وتمزقت جثته من جراء الانفجار الهائل.

وأعلن القائد الجديد لفيلق القدس الإيراني العميد إسماعيل قاآني، أمس الجمعة، مقتل 4 ضباط إيرانيين كبار كانوا برفقة سليماني عندما استهدفته الغارة الأميركية فى محيط مطار بغداد، والضباط الإيرانيون القتلى فى العملية العسكرية الأميركية هم: النقيب وحيد زمانيان، والرائد هادي طارمي، والعقيد شهرود مظفري نيا، واللواء حسين جعفري نيا.

ومن جهته، أورد التلفزيون الرسمي الإيراني مقتل 10 أشخاص في الغارة الجوية الأميركية، 5 منهم أعضاء في الحرس الثوري.