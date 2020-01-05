شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تتابع جنازة قاسم سليماني وقتلي الحشد عبر التلفزيون من النجف.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بث التلفزيون الإيراني لقطات مباشرة من تشييع جنازة قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني وقتلي الحشد الشعبى بمدينة النجف بالعراق، ويرافق جثمان سليماني السفير الايراني بالعراق ايرج مسجدي الذي بث تلفزيون طهران لقطات له في الطائرة التي تقل الجثامين.

واستهدفت الولايات المتحدة موكب قائد فيلق القدس السابق برفقة نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي ابو مهدي المهندس بالقرب من مطار بغداد، فجر الجمعة الماضية.

وشيع العراق صباح السبت، سليمانى نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقى أبو مهدي المهندس وقتلى الحشد الشعبى بمشاركة رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدي وقادة الحشد الشعبى وسط بغداد.

وسيمر تشييع جثمان سليماني بـ ٥ محطات اخري قبل ان يدفن في مسقط رأسه بكرمان صباح الثلاثاء المقبل، حيث ستقام مراسم جنائزية له في كلا من الاهواز بخوزستان غرب ايران، ومشهد ومدينة قم وطهران وعطلت ايران الامتحانات، واغلقت بازار طهران الكبير، واعلنت طهران الحداد ٣ ايام.

وسليماني كان اكبر جنرال ايراني تولي مهام فيلق القدس الذراع الخارجي لطهران والمسئول عن العمليات الامنية والاستخباراتية الاخطر خارج الحدود الايرانية، وعمل منذ توليه هذا المنصب في ١٩٨٩، علي تنفيذ اجندة طهران السياسية في الخارج، وانخرط في المعارك الدائرة في العراق وسوريا منذ ٢٠١١، وقاد مليشيا غير نظامية موالية الي طهران لملاحقة داعش، مد من خلالها نفوذ طهران وهدد المصالح الامريكية في الشرق الاوسط وكافأه المرشد الايراني بتقليده ارفع وسام "وسام ذو الفقار" في ٢٠١٩.

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وفي سياق متصل مساء السبت زار وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف أسرة قائد فيلق القدس السابق ، وعلق ظريف، على ما قاله نظيره الأمريكي مايك بومبيو عن خروج العراقيين إلى الشوارع ورقصهم ابتهاجا بمقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وكتب ظريف على حسابه في تويتر: "قبل 24 ساعة، ادعى مهرج متعجرف متنكر بدبلوماسي، أن الناس كانوا يرقصون في مدن العراق. اليوم، قدم له مئات الآلاف من إخواننا وأخواتنا العراقيين الفخورين ردهم عبر ترابهم. بدأت نهاية الوجود الخبيث للولايات المتحدة في غرب آسيا".

وبشأن الرد الايراني، قال رئيس لجنة الأمن القومى في البرلمان الإيرانى النائب مجتبى ذو النور ، أن هدف إيران من الرد على اغتيال الولايات المتحدة الأمريكية لقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليمانى هو الانتقام وليس الحرب ، مؤكدا في مقابلة مع وكالة تسنيم ، رد إيران لن يكون نابع من المشاعر والاثارة، مؤكدا هدفنا الانتقام فقط ولا ننتوى شن حرب، ولن نكون أبدا البادئين بالحرب .

كما كشف نائب قائد الحرس الثورى الإيرانى العميد على فدوى أو الرسالة الأمريكية الأولى التى أرسلت إلى طهران خلال الساعات الماضية، كانت تتحدث عن سقف الرد الإيرانى، بان لا يتجاوز حجم ردها سقف الانتقام.