شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد: موجة جديدة من عدم الاستقرار بالطقس تبدأ الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية ، كان أبرزها "الأرصاد: موجة جديدة من عدم الاستقرار بالطقس تبدأ الاثنين حتى نهاية الأسبوع"، و"التنمية المحلية: طوارئ بالمحافظات تحسبا لتقلبات الطقس"، و"التعليم تشرح لطلاب أولى ثانوى كيفية تشغيل التابلت ودخول بنك المعرفة"، و"النقل توقع عقد إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية بـ 5مليارات جنيه".

الأرصاد: موجة جديدة من عدم الاستقرار بالطقس تبدأ الاثنين حتى نهاية الأسبوع

التنمية المحلية: طوارئ بالمحافظات تحسبا لتقلبات الطقس

فيديو.. التعليم تشرح لطلاب أولى ثانوى كيفية تشغيل التابلت ودخول بنك المعرفة

هيئة كبار علماء الأزهر تدين التصعيد تجاه ليبيا وتدعم موقف مصر لحفظ أمن المنطقة

النقل توقع عقد إنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية بـ 5مليارات جنيه

خالد العنانى: تعاون بين محافظة جنوب سيناء والطيران المدنى للنهوض بالسياحة

الإسكان: بيع 7 محال و13 وحدة إدارية ومهنية بمنطقة الإسكان القومى بالعبور

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التعليم العالى تنشر فيديو لحصاد عمل الوزارة خلال أسبوع.. تعرف عليه

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التعليم تعلن وقف التسجيل على بوابة التوظيف 15 يناير لمراجعة المستندات

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صور.. تفاصيل اجتماع وزير السياحة والآثار والطيران مع مستثمرى جنوب سيناء

وزير السياحة: نتواصل مع لندن لتحديد احتياجات السوق الإنجليزى وعدد الرحلات

وزارة التضامن تعلن انتظام عمليات صرف معاشات يناير لليوم الرابع

صور.. وزير التنمية المحلية يوجه باستمرار حالة الطوارئ 48 ساعة بسبب سوء الطقس

القوى العاملة: تحصيل 19 مليون جنيه مستحقات لعمال مصريين فى السعودية

صور.. صندوق تحيا مصر يسلم 50 فتاة تجهيزات الزواج ضمن مبادرة دكان الفرحة بالمنيا

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وزيرة التضامن: الإرهاب يؤدى إلى فقر الدول عن طريق استنزاف مواردها

وزير التعليم العالى يرأس اجتماع مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة