سفير الفاتيكان الجديد يصل القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

وصل سفير الفاتيكان الجديد لمصر المطران نيقولاوس هنري، إلى القاهرة، مساء اليوم السبت، وكان في استقباله العديد من المطارنة والرهبان والراهبات وقيادات الكنيسة الكاثوليكية في مصر.

وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الايبارشية البطريركية والمتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر إن قداسة البابا فرنسيس اختار المطران نيقولاس هنرى مارى دينيس "سفيراً بابوياً" بجمهورية مصر العربية، مضيفا أن السفير الجديد فرنسي الجنسية، ولد فى 5 أغسطس 1958، وسيم كاهناً 4 يوليو 1989، وسيم أسقفاً 6 يناير 2013، وكان السفير البابوى بجواتيمالا قبل تكليفه بالعمل في مصر.

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وقدم المكتب الإعلامي الكاثوليكى بمصر التهنئة للمطران نيقولاس باختيار قداسة البابا فرنسيس له سفيرا للفاتيكان في مصر.

وكان البابا فرنسيس بابا الفاتيكان قرر نقل السفير البابوي السابق بمصر إلى كوستاريكا، بعد أربعة سنوات قضاها سفيرا لبلاده في القاهرة.

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