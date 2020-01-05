رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

استقبل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، على رأس وفد يضم قساوسة من الطائفة، ورؤساء المذاهب الإنجيلية؛ للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وأعرب البابا تواضروس، خلال اللقاء، عن ترحيبه بالدكتور القس أندريه زكي والوفد المرافق له، مؤكدا أن العلاقات الطيبة وصية الله، وأنه ينبغي على الجميع أن يقدموا المحبة، وأن الأعياد فرصة لإظهار روح المحبة بين الجميع.

Advertisements

من جانبه، أعرب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر عن سعادته بزيارة البابا تواضروس باعتباره رمزًا وطنيًّا كبيرًا في مصر والشرق الأوسط، لافتا إلى أن مصر والمنطقة العربية تفخر بقداسة البابا كرمز للمسيحيين.

وتستعد الطائفة الإنجيلية في مصر للاحتفال بعيد الميلاد المجيد، في السادسة والنصف مساء غد الأحد، بالكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة.

​