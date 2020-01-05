مصر | نشرة حوادث "الخليج 365".. عامل يعذب ابنته حتى الموت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365".. عامل يعذب ابنته حتى الموت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز هذه الأخبار:

تركت المنزل عدة أيام.. عامل يعذب ابنته حتى الموت في حلوان

أقدم عامل ونجله فى منطقة حلوان، على تعذيب ابنته حتى الموت، بسبب تعودها على ترك المنزل.

