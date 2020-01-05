مصر | القضاء الإداري يقضي بعدم اختصاصه بنظر دعوى عودة حقوق الفلسطينيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القضاء الإداري يقضي بعدم اختصاصه بنظر دعوى عودة حقوق الفلسطينيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء إداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، بعد اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى المقامة من على أيوب المحامي، وتطالب باللجوء إلى كافة طرق التقاضي أمام جميع المحاكم الدولية المطالبة بحقوق الشعب الفلسطيني للعودة إلى أراضيه مع إلزام دولة إسرائيل بتنفيذ كافة قرارات جامعة الدول العربية ومجلس الأمن.

واختصمت الدعوى رقم ٥٠٢٥٤ لسنة ٧١ ق ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي.