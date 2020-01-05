أخبار مصر | محمد أبوالعينين: مستثمرو مصر يؤيدون قرارات السيسي لحماية الدولة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد أبوالعينين: مستثمرو مصر يؤيدون قرارات السيسي لحماية الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب رئيس مجلس الأعمال المصري - الأوروبي، على دعمه وتأييده - باسم المستثمرين ورجال الأعمال المخلصين والوطنيين - للرئيس عبدالفتاح السيسي، فى كل ما يتخذه من قرارات لحماية الأمن القومي المصري، وذلك نظرا لما تشهده الساحة السياسية الإقليمية والدولية من أحداث متصارعة وموافقة البرلمان التركي على الغزو العثماني لليبيا.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي حضره الدكتور خالد العناني والسياحة والآثار، ومحمد منار وزير الطيران المدني، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، و١٥٠ من مستثمري وممثلي قطاع السياحة الخاص ومنظمي الرحلات الجوية بالمطارات السياحية المصرية، وجمعية مستثمري جنوب سيناء بشرم الشيخ، لبحث سبل تنمية السياحة في جنوب سيناء بشكل عام وشرم الشيخ خاصة من خلال إزالة المعوقات التي تواجه السياحة.

كما حضر الاجتماع جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي وغادة شلبي نائب وزير السياحة والاثار، والطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني، وسراج الدين سعد رئيس هيئة التنمية السياحية.

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وقال أبوالعينين في كلمته: "نساند الرئيس وفي ظهره .. حتى لو كلفنا ذلك حياتنا فداء لتراب هذا الوطن.. فتحية للقائد البطل الذي يبني المستقبل فى ربوع وطنه.. ويواجه المؤامرات الخارجية والداخلية ضد مصر.. ليحافظ على استقرار وآمان شعبها".

وأضاف أن المستثمرين فى قطاع السياحة عانوا الكثير خلال السنوات الماضية بسبب فترة التحول التي مرت بها مصر سياسيا والتي أثرت على عودة السياحة، كما كانت قبل عام 2010 حيث كان قطاع السياحة أكثر المضارين وتحمل العبء الأكبر خلال السنوات الماضية، كما أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه المستثمرين والتي يجب وضع حلول سريعة لها فصناعة السياحة تحتاج لمزيد من الدعم من الدولة لتعود أكثر قوة وتحقق نهضة حقيقية، مشيرا إلى أنها تحتاج لحوافز وامتيازات غير مسبوقة للمستثمرين لتخفيف العبء بعد الفترة الصعبة الماضية وتحمل "الأجور والضرائب والمصروفات وفوائد القروض.. وتحرير سعر الصرف، وحالة الركود السياحي وإغلاق عدد من الفنادق".

وأوضح أن هناك الكثير من المؤشرات التي تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح وأن 2020 سيكون عام الإنطلاق والإزدهار للسياحة المصرية والذي ستتضاعف معه أعداد السائحين خاصة بعد رفع الحظر عن الطيران البريطاني لشرم الشيخ فمصر تستحق بما تمتلكه من مقاصد سياحية وكنوز أثرية أن تكون أكثر الدول جذبا للسياحة.