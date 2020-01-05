شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني يكشف آخر تطورات قانون المخالفات العقارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد عبدالغني، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الاستثمار العقاري يُعد الاستثمار الأمن لاقتصاد مصر، موضحًا أن المتطورين العقاريين لديهم مشكلتين أحدهما مرتبطة بقدرتهم بالالتزام بالمواعيد، والأخرى مرتبطة بالمواصفات.

وأضاف «عبدالغني»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حوار واستثمار»، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، على شاشة «الصحة والجمال»، أن هناك اختلاف حول المواصفات عن ما يتم الاتفاق عليه وجودة التشطيبات والمساحات، وهناك مقترحات عدة لتطوير هذا الملف وتنظيمه بقانون المخالفات العقارية.

وأشار إلى أن هناك مقترح بالتسجيل العيني لتسهيل إجراءات التسجيل بحيث يكون أسهل وأسرع، موضحًا أن المحاكم العقارية ليست الحل ولكن التنظيم المهني والالتزام بالوعود الخاصة بالجودة والمساحات وما اتفق عليه الأهم.