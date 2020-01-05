شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغفار» يؤكد ضرورة متابعة جودة التعليم لطلاب المعاهد العليا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ضرورة استمرارية متابعة أعمال المعاهد العليا لتقييمها والوقوف على حالتها التعليمية على أرض الواقع من حيث جودة التعليم ومدى كفاءة المعامل والمدرجات وكافة متطلبات العملية التعليمية، من خلال الزيارات الميدانية المفاجئة لكافة المعاهد للوقوف على مدى التزام المعاهد بأداء دورها المنوط للطلاب، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة ضد المعاهد المقصرة وفقاً للضوابط والقواعد القانونية.

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ووجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال ترأسه اجتماع مجلس شؤون المعاهد العليا الخاصة، السبت، بضرورة التزام كافة المعاهد العليا الخاصة بتطبيق نظام التصحيح الإلكتروني، وتوفير الإمكانيات التكنولوجية لأعضاء هيئات التدريس للقيام بعملهم على أكمل وجه؛ لتحقيق الهدف الخاص بتطوير التعليم، بما يتماشى مع الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم، مطالباً بتقديم بيان إحصائي بأسماء المعاهد التي قامت بتطبيق نظام التصحيح الإلكتروني.

ونوه «عبدالغفار» بضرورة الالتزام بتطبيق الضوابط والقواعد القانونية المنظمة بالمعاهد العليا الخاصة، فيما يتعلق بانتظام سير أعمال الامتحانات، بهدف تحقيق الانضباط داخل لجان امتحانات منتصف العام الدراسي 2019/2020. وطالب الوزير لجان القطاعات المختلفة بسرعة الانتهاء من تحديث اللوائح الدراسية للارتقاء بمستوى التعليم بالمعاهد، على أن يراعى في عملية التطوير خصوصية كل معهد وتميزه في إطار نظام تعليمي شامل لكل تخصص في القطاع، وعرضها على المجلس خلال شهر أبريل المقبل.

ووافق المجلس على بروتوكول التعاون بين مجلس شؤون المعاهد وصندوق تكريم شهداء ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم اعتباراً من العام الدراسي الحالي 2019/2020.