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"التضامن" تواصل تقديم صرف معاشات يناير لليوم الخامس بمناسبة أعياد الميلاد المجيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل وزارة التضامن الاجتماعى، صرف معاشات شهر يناير  لليوم الخامس على التوالى  من كافة منافذ الصرف  التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ومكاتب البريد  والبنوك بناءً على توجيهات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن بتقديم موعد الصرف بالنسبة لاصحاب المعاشات الذين يصرفون  يومى 5 و 10 من كل شهر  ليكون اعتبارا من أول شهر يناير الجارى بمناسبة أعياد الميلاد المجيد.

 

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد وجهت رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف جميع المعاشات المستحقة عن شهر يناير 2020 من خلال جميع منافذ الصرف التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ومكاتب البريد والبنوك اعتباراً من من أول  شهر يناير  لما يزيد عن 8.28 مليون قائم بالصرف، بقيمة تقارب من 15.22 مليار جنيه، وذلك بمناسبة أعياد الميلاد المجيد لافته الى انه  يتم  تزويد ماكينات الصراف الآلي التابعة للهيئة ومكاتب البريد وكذلك البنوك بالأموال اللازمة والكافية للمواطنين لصرف مستحقاتهم، وذلك تنفيذا لسياسة الدولة للتخفيف عن عبء وكاهل المواطنين.

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واضافت وزيرة التضامن ان تقديم صرف المعاشات يأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات وتوفير كل ما فيه راحة لأصحاب المعاشات وأسرهم ومواجهة متطلباتهم وعدم تأخر الصرف لهم 

 

وجدير بالذكر أن الدكتورة  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى  كانت قد تلقت  تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص لمتابعة صرف معاشات شهر يناير على مدى ساعات اليوم والتي أشارت الى انتظام عمليات صرف المعاشات  وبلغ إجمالي حركات الصرف حتى الساعة الثانية من مساء يوم  الخميس الماضى  عدد   3.18 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية 4.98مليار جنيه.

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