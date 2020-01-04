شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي ينقذ سيدة وجنينها في مستشفى التأمين الصحي ببني سويف (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق طبي بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف، السبت، في إجراء عملية جراحية دقيقة وولادة قيصرية ناجحة، لسيدة في العقد الرابع من العمر، كانت تعاني من نزيف حاد وتآكل بجدار الرحم والمثانة وعضلات البطن.

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كان قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى استقبل «فاطمة. أ.ع»، 37 سنة، في حالة خطيرة، تعاني من نزيف حاد وإجهاد شديد للجنين، وبعمل الفحوصات اللازمة تبين أنها حالة «بشيمة متقدمة» شديدة الانغماس «خبيثة» تسببت في تآكل بجدار الرحم والمثانة وعضلات البطن، وتم نقلها على إلى غرفة العمليات لإجراء الجراحة اللازمة ومحاولة إنقاذها.

ونجح فريق من أطباء المستشفى في إجراء العملية ونجاح الولادة لطفل حالته جيدة، كما تم استئصال الرحم، وجزء من المثانة، ونُقلت الأم لوحدة العناية المركزة، لنقل دم وبلازما لها، نظرًا لشدة النزيف، وهي الآن بحالة جيدة.

وقال الدكتور محمد يحيى إسماعيل، مدير عام المستشفى، إن نجاح العملية يعد إحدى ثمار عملية التطوير التي يشهدها المستشفى لتوفير الخدمات الطبية النادرة والدقيقة للمنتفعين، استكمالاً لسلسلة الجراحات الدقيقة والمعقدة التي يقوم بها أطباء المستشفى في الآونة الأخيرة، تحت إشراف الدكتور سيف الدين شاكر، مدير فرع بني سويف، وبدعم ورعاية الدكتور عماد كاظم، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي.