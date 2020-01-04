شكرا لقرائتكم خبر عن خبير يشيد بتوجه السيسي لتطوير «العربية للتصنيع»: سيوفر عملة صعبة لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الخبير الاقتصادي، إبراهيم الشواربي، باجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، موضحًا أن الرئيس السيسي طالب بمواصلة جهود تطوير الهيئة العربية للتصنيع وتحديثها تلبيةً لمتطلبات خطط التنمية المستدامة للدولة، وبما يتفق مع سياسة تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وتعميق التصنيع المحلي.

وأضاف «الشواربي»، خلال برنامج «حوار واستثمار»، أن السيسي شاهد آخر تطورات الهيئة العربية للتصنيع، وهناك بالهيئة مصنع لإنتاج مقطورات السكك الحديدية، وهو مصنع مصنف عالميًا، وهذا سيعطينا فرصة لتصدير تلك المعدات للخارج وخاصة الدولة الأفريقية، مما سيوفر عملة صعبة للبلاد.

وأوضح أن السيسي ناقش مع رئيس الهيئة العامة للتصنيع عددًا آخر من المشروعات المستقبلية للهيئة العربية للتصنيع، مثل إنشاء مصنع لإنتاج وسك اللوحات المعدنية للمركبات باستخدام أحدث المعدات والتكنولوجيا الألمانية وبالتنسيق مع وزارة الداخلية، وذلك بهدف تصنيع حوالي 3 ملايين لوحة مركبات مؤمنة ضد التزوير سنوياً لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مصر وتصدير الفائض.