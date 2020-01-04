شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ يتابع رفع مياه الأمطار وتشغيل المرافق في سيدي سالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، السبت، أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار من الطرق العامة والشوارع ومحيط المدارس والمعاهد والمصالح الخدمية ورفع مستوى تشغيل المرافق والخدمات ورفع القمامة وتحسين مستوى النظافة بقرى منشأة عباس والقن وأبوغنيمة والقصابى وتيدا وسد خميس بمركز سيدى سالم. وتابع المحافظ أعمال رفع مخلفات مياه الأمطار بشوارع مدينة سيدى سالم، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورفع المياه المتراكمة إثر سقوط الأمطار ومواجهة التغيرات المناخية وسرعة التعامل الفوري معها، حيث تم الدفع بسيارات ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدى سالم لشفط ورفع المياه ومخلفات الأمطار بجميع شوارع قرى ومدينة سيدى سالم ومتابعة الموقف لحظة بلحظة أثناء سقوط الأمطار وسرعة التعامل معها، تحت إشراف المهندسة عايدة ماضى، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، ورؤساء قرى سيدى سالم بالتعاون مع الأجهزة المعنية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محافظ كفر الشيخ يتابع رفع مياه الأمطار وتشغيل المرافق في سيدي سالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.