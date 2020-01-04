شكرا لقرائتكم خبر عن نائب نقيب الفلاحين: نقف خلف الدولة المصرية والقيادة السياسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه أحمد العباسي، نائب نقيب الفلاحين، رسالة شديدة اللهجة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بسبب انتهاكاته للشؤون السياسية للدول العربية، واصفًا إياه بـ«قردوجان»، موضحًا أنه أصر على الدخول في البرنامج كمداخلة للحديث بأن جميع فلاحي مصر شبابًا ورجالًا يقفون خلف الدولة المصرية.

وأضاف «العباسي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حوار واستثمار»، على شاشة «الصحة والجمال»، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، أن أي تهديد لأمن ليبيا يُعد تهديدًا لأمن مصر، وتهديدًا للأمن القومي العربي بشكل عام، موضحًا أن مصر دولة قوية وتم ذكرها في القرآن الكريم وبها خزائن الأرض، ومحفوظة بأمر الله.

وتابع: «نوجه رسالة حارة إحنا كفلاحين وكشباب خلف القيادة السياسية رجل واحد، إحنا عندنا رجولة، مش بنجوز الرجالة بعضها زي اللي بيحصل في تركيا، أي حد يعبث بأرض الوطن نروى بلدنا بدمنا، عندنا 100 مليون مقاتل، 100 مليون راجل خلف بلدنا، بنوصل رسالة إننا كلنا إيد واحدة ونقف ضد ما يحاك بنا، بقول عليا الطلاق نحارب أردوغان بالفلاحين».