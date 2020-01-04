شكرا لقرائتكم خبر عن خبير عقاري: قانون التصالح مع المخالفات يُعد إنقاذًا للثروة العقارية في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمود البسطي، الخبير العقاري، إن قانون المخالفات العقارية يخدم المطورين والمشترين، على حد سواء، حيث إن هناك عددًا كبيرًا من المشترين قاموا بشراء وحدات سكنية خاصة بهم دون علمهم بأن تلك الوحدات مخالفة، وتم تركيب لهم عدادات كودية، موضحًا أن التصالح مع تلك المخالفات أضفت الشرعية على تلك الوحدات.

وأضاف «البسطي»، خلال حواره ببرنامج «حوار واستثمار»، الذي يُعرض على شاشة «الصحة والجمال»، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، أن قانون التصالح مع المخالفات العقارية يُعد إنقاذًا للثروة العقارية في مصر، موضحًا أن عدد المخالفات العقارية تعدت الـ 3 ملايين وحدة، ولم يتقدم للتصالح سوى 10 آلاف فقط.

وتابع: «الناس مش عارفين هتدفع كام، وهتدفعهم على قد إيه، كم الإجراءات الصعبة على اللي اشترى شقة تحويشة العمر، الفائدة من القانون في ظل هذه التعقيدات هو راحة المشترين، المهم إن موظفين أجهزة المدن يطبقوا القرار».