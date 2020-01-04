شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الكنيسة الإنجيلية يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، مساء السبت، الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ووفدًا من قيادات الطائفة، وقيادات الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وأعرب «زكي» عن سعادته بزيارة البابا تواضروس الثاني، باعتباره رمزًا وطنيًّا كبيرًا في مصر والشرق الأوسط. وقال: «نشعر بالمحبة والسعادة عندما نزور قداسة البابا»، مضيفًا أن مصر والمنطقة العربية تفخر بقداسة البابا كرمز للمسيحيين.

من جهته، أعرب البابا تواضروس عن ترحيبه بالدكتور القس أندريه زكي، وقال إن «علاقتنا الطيبة هي وصية ربنا يسوع المسيح أن نكون في عمل محبة كامل. وكما قال معلمنا بولس الرسول: المحبة لا تسقط أبدًا»، مؤكدًا أنه «ينبغي على الجميع أن يقدموا هذه المحبة، وأن الأعياد فرصة لإظهار روح المحبة بين الجميع».